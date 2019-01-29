Словак потушил языком 62 горящие спички и поставил рекорд - ВИДЕО
Житель Словакии потушил языком рекордное количество спичек и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.
За одну минуту Павол Дурдик из словацкого города Пухов зажег и потушил собственным языком 62 горящие спички. Два прежних рекорда также принадлежали ему. В феврале 2017 года он потушил 45 спичек, а через восемь месяцев улучшил свой результат еще на 14 спичек, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Помимо тушения спичек, у Дурдика есть и другие увлечения. В 2017 году Книга рекордов Гиннесса отметила еще одно достижение словака: он ухитрился за 30 секунд натянуть на одну ногу 28 носков. Кроме того, ему принадлежит мировой рекорд по числу зажженных и потушенных факелов.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Найден способ защитить организм от рака
10 стран, куда не страшно поехать одному
Загадки Покайнского леса
5 продуктов для повышения иммунитета
От чего умер Александр Македонский
Söyüşə qocalar gedir
-
28 Янв. 12:13 12 391
-
28 Янв. 13:00 9 753
-
28 Янв. 15:12 8 144
-
28 Янв. 14:22 7 292
-
28 Янв. 11:55 6 691