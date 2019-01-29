Словак потушил языком 62 горящие спички и поставил рекорд - ВИДЕО

29 января 2019 11:13

Житель Словакии потушил языком рекордное количество спичек и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

За одну минуту Павол Дурдик из словацкого города Пухов зажег и потушил собственным языком 62 горящие спички. Два прежних рекорда также принадлежали ему. В феврале 2017 года он потушил 45 спичек, а через восемь месяцев улучшил свой результат еще на 14 спичек, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Помимо тушения спичек, у Дурдика есть и другие увлечения. В 2017 году Книга рекордов Гиннесса отметила еще одно достижение словака: он ухитрился за 30 секунд натянуть на одну ногу 28 носков. Кроме того, ему принадлежит мировой рекорд по числу зажженных и потушенных факелов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Словак потушил языком 62 горящие спички и поставил рекорд

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az