Видео с мужчиной, поймавшим рыбу размером с себя, взорвало Сеть - ВИДЕО
29 января 2019 11:25 146
В Сети набирает просмотры видео с пожилым рыбаком, который поймал гигантскую рыбу. Ролик был опубликован на портале "Я плакал".
Удачливого мужчину засняли на видео очевидцы. Судя по этим кадрам, рыба размером с него самого, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Не уточняется, каким образом была выловлена добыча. У рыбака с собой большой сачок.
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