Видео с мужчиной, поймавшим рыбу размером с себя, взорвало Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео с пожилым рыбаком, который поймал гигантскую рыбу. Ролик был опубликован на портале "Я плакал".

Удачливого мужчину засняли на видео очевидцы. Судя по этим кадрам, рыба размером с него самого, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Не уточняется, каким образом была выловлена добыча. У рыбака с собой большой сачок.

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