Как отстающий ученик стал чемпионом мира по памяти

Рядом с нами живут удивительные люди, поражающие своими удивительными способностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, британец Доминик О'Брайнен, например, обладает феноменальной памятью и восемь раз становился чемпионом мира по памяти. А для изучения любого нового языка, например, мужчине требуется всего лишь около 2-3 дней.

Может показаться удивительным, но в детстве Доминик просто ненавидел школу. Учителя считали его медлительным, а мальчику вместо занятия чтением и письмом было, конечно, гораздо интереснее проводить время на улице со своими друзьями. А в 10 лет у ребенка выявили дислексию.

Сам Доминик признается, что учеба давалась ему с огромным трудом, он не мог сконцентрироваться на чем-то, а еще у него была... отвратительная память. Британец говорит, что забывал буквально все: имена людей, номера телефонов, только что прочитанную книгу. В итоге в 16 лет О' Брайнен бросил школу.

Уникальные способности Доминик открыл в себе почти случайно. По телевизору он увидел, как в одном шоу участник за 2 минуты 59 секунд запомнил 52 карты, которые ведущий одну за одной доставал из колоды. О' Брайнен решил попробовать сделать то же. Мужчина стал запоминать карты, придавая каждой из них собственную окраску. Результат не заставил себя ждать.

В апреле 1988 года О' Брайнен установил свой первый мировой рекорд: запомнил 6 смешанных колод карточек по 52 листа каждая. Но и на этом не остановился.

Британец разработал собственную мнемоническую систему запоминания, назвав ее "системой Доминика". Теперь О' Брайнену не нужны ни записные книжки, ни какие-либо другие "аксессуары" для того, чтобы удержать в памяти информацию, а за час он может запомнить до 300 иностранных слов.

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