Когда сказал лучшим друзьям приходить на свадьбу в костюмах - ВИДЕО
29 января 2019 12:31 291
Во время свадьбы в городе Набережные Челны друзья решили удивить жениха и невесту и пришли на торжество в очень необычных костюмах. С такими товарищами настроение всегда будет на высоте, передает Day.Az.
На видео свадьба басиста рок-группы.
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