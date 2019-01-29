Когда сказал лучшим друзьям приходить на свадьбу в костюмах - ВИДЕО

Во время свадьбы в городе Набережные Челны друзья решили удивить жениха и невесту и пришли на торжество в очень необычных костюмах. С такими товарищами настроение всегда будет на высоте, передает Day.Az.

На видео свадьба басиста рок-группы.

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