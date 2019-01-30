Названо самое полезное для здоровья мороженое
Диетологи назвали самое полезное для здоровья мороженое.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по мнению экспертов, молочное мороженое в меру калорийное и не жирное. Без ущерба для здоровья такое лакомство можно употреблять 2-3 раза в неделю по 100 грамм.
По словам диетолога Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, следует выбирать натуральный десерт, чтобы там содержалось минимальное количество искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов. В этом случае работает принцип, чем меньше список ингредиентов, тем лучше.
Молочное мороженое гораздо полезнее сливочного и пломбира, отметила Ливанцова. В этом виде десерта содержится кальций и фосфор, которые важны для хорошего состояния костей и зубов. Также в мороженом есть полезные для сердечно-сосудистой системы калий, магний и витамины группы В.
Диетолог рассказала про исследование японских ученых, которое доказало, что мороженое повышает уровень гормонов серотонина и дофамина, отвечающих за хорошее настроение.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как похудеть после 40
Фильмы, для которых «воскресили» актеров
Как похудеть после 40
Точный гороскоп на среду
Турецкая армия завершила подготовку к операции в Сирии
Снежное безумие во Франции: перекрыты дороги, сходят лавины
-
29 Янв. 11:15 28 753
-
29 Янв. 11:06 11 673
-
29 Янв. 12:28 7 480
-
29 Янв. 10:59 5 887
-
29 Янв. 12:21 5 449