Как похудеть после 40

Соблюдать диету бывает тяжело и в 20. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, как можно сбросить вес после 40 и при этом не нанести вред организму.

Пересмотрите свой рацион

Диетологи советуют отказаться от жареных и жирных продуктов. Употребляя вареные блюда или на пару, вы не только скинете вес, но и снизите содержание холестерина в крови. Еще можно запекать пищу, но без масла и майонеза.

Следите за режимом питания

Для того, чтобы похудеть, необязательно голодать. Достаточно выстроить режим питания. Старайтесь употреблять пищу каждые 3-4 часа небольшими порциями. Это поможет поддерживать метаболизм, который замедляется с возрастом.

Сформируйте здоровые привычки

Устойчивая привычка формируется 1,5 года. Поэтому, если вы твердо решили привести себя в форму, не давайте себе слабину. Старайтесь не пропускать тренировки и приемы пищи, так как это все может сбить здоровый режим.

Нагружайте себя постепенно

Если вы давно не занимались спортом, то сильные физические нагрузки могут сильно отразиться на вашем здоровье. Начинайте с небольших кардио-тренировок, отлично подойдет ходьба по беговой дорожке или на степпере. Уже после того, как ваш организм привыкнет к ним, стоит приступать к более тяжелым нагрузкам.

Уделите внимание восстановлению

Во сне наш организм отдыхает лучше всего, поэтому не забывайте уделять ему достаточно времени. Не рекомендуется также перегружать себя силовыми тренировками. Специалисты считают, что их нужно чередовать с более спокойными упражнениями.

Процесс похудения после 40 лет осложняется не только замедленным метаболизмом, но и рядом других факторов.

Прежде чем выбрать диету или подходящий комплекс упражнений, стоит посетить врача. С возрастом человек может приобрести специфические заболевания, которые будут препятствовать процессу похудения. Наличие гормональных сбоев, проблем с сердцем, сосудами или суставами могут также стать противопоказаниями для целого ряда нагрузок.

Как правило, к 40 годам у большинства людей снижается уровень активности. Поэтому будет полезно включить в свой распорядок дня пешие прогулки (не менее 40 минут).

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