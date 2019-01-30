12 вопросов на определение уровня интеллекта - ВИДЕО

Вы относите себя к умным людям? Сейчас у вас будет возможность проверить это. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 12 вопросов из самых разных областей знаний покажут, насколько вы умны для своего возраста. Выбирайте один ответ из нескольких предложенных в видео вариантов и размышляйте не более 15 секунд. А в конце ролика вы узнаете кое-что любопытное о полученном результате.

1. Почему дует ветер?

2. Решите простую математическую задачку. У Васи 20 конфет, а у Пети - на 10% меньше. Сколько у него конфет?

3. Назовите столицу Венгрии.

4. Проанализируйте словосочетания: "более пятиста человек", "несколько полотенец", "подписанные договоры". Какое из них неверное?

5. Из чего состоят облака?

6. Сколько сторон у куба?

7. Что такое картофель?

8. Сколько дециметров в 0,1 километра?

9. Как называется предмет в субмарине, благодаря которому видно, что происходит над поверхностью воды?

10. Почему при болезни растет температура?

11. Какой химический элемент имеет обозначение Ag?

12. Какой композитор написал цикл "Времена года"?

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