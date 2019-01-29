Дуэт мамы с сыном набирает популярность в Сети - ВИДЕО
29 января 2019 13:54 224
Молодой мужчина вместе со своей матерью записали видео прямо дома, в обычной комнате, на телефон. Этого хватило, чтобы песня разлетелась по соцсетям, передает Day.Az.
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