Дуэт мамы с сыном набирает популярность в Сети - ВИДЕО

Молодой мужчина вместе со своей матерью записали видео прямо дома, в обычной комнате, на телефон. Этого хватило, чтобы песня разлетелась по соцсетям, передает Day.Az.

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