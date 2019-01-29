Дуэт мамы с сыном набирает популярность в Сети - ВИДЕО

29 января 2019 13:54

Молодой мужчина вместе со своей матерью записали видео прямо дома, в обычной комнате, на телефон. Этого хватило, чтобы песня разлетелась по соцсетям, передает Day.Az.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Дуэт мамы с сыном набирает популярность в Сети

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