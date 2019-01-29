Ученые предложили избавляться от мусора, добавляя его в топливо

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали экономически выгодный и экологически чистый метод утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) путем сжигания в составе композиционного топлива (низкосортный уголь + вода + жидкий горючий отход). Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cleaner Production, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ежегодно на территории России образуется более 50 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Система обращения с таким перспективным для промышленности сырьем развита слабо: повторное использование, вторичная переработка, применение в качестве топлива для выработки тепла и электричества на сегодняшний день мало распространены.



Как сообщил доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков, добавление отходов в состав композиционного топлива ТЭС может стать основой для снижения общих объемов захоронения и стимулирования развития сопутствующих технологий обращения с ТБО, а также снижения объемов потребления углей энергетических марок для нужд генерации энергии.

При этом он пояснил, что научный коллектив провел исследование закономерностей и характеристик зажигания и горения группы составов композиционного жидкого топлива с мелкодисперсными частицами ТБО (древесина, резина, пластик, картон) в условиях, соответствующих условиям горения топлива в топках энергетических котлов. "Мы установили, что топливо с ТБО горит не хуже, чем составы без добавления этого компонента, а содержание оксидов азота и серы в дымовых газах существенно ниже", ‒ отметил Дмитрий Глушков, подчеркнув, что максимальная разница в концентрациях достигает 70% и 45% соответственно.



По мнению ученых, это позволит обеспечить основу для разработки экологически чистой и экономически выгодной технологии утилизации ТБО, которые нельзя переработать в настоящее время. Такая технология, например, может быть внедрена на существующих объектах угольной теплоэнергетики в переходный период в течение 10-15 лет при модернизации системы обращения с отходами - переход от модели складирования и захоронения ТБО к модели их переработки и повторного использования, когда строительство мусоросжигательных заводов нецелесообразно.

Напомним, что в 2017 году специалисты ТПУ разработали группу составов жидкого композиционного топлива, основанного на промышленных отходах (низкосортный уголь, вода и горючая жидкость), теплота сгорания которого сравнима с показателями энергетического угольного топлива при меньших выбросах парниковых газов.

По словам ученых, широкое использование перспективного топлива на практике будет способствовать решению глобальных экологических и энергетических проблем.

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