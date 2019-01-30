Благодаря современным технологиям Голливуд научился "воскрешать мертвых" - и проделывает это успешно (или не очень).

Многие фильмы - например, не столь давний "Форсаж 7" или совсем уж свежие "Звездные войны: Последние джедаи" - доказали нам, что уровень развития технологий позволяет Голливуду фактически "воскрешать мертвых". "Смерть - не повод для прогула": похоже, именно этим девизом руководствовались продюсеры фильмов, принимая решение продолжить съемки даже после смерти ведущего актера. Day.Az со ссылкой на kinoafisha.info представляет читателям фильмы, для которых "воскресили" актеров.

"Форсаж 7", 2015 год

Один из самых свежих и самых печальных примеров - седьмая часть гоночно-экшновой франшизы "Форсаж", собравшая в прокате полтора миллиарда долларов и вошедшая в топ-10 самых кассовых фильмов за всю историю Голливуда. Рекордные кассовые сборы объясняются просто - большинство зрителей ломанулось в кинотеатры посмотреть, как продюсеры "Форсажа" извернулись, чтобы обойти смерть Пола Уокера. Звезда "Форсажа" погиб в самый разгар съемок фильма, но производство решили не сворачивать - вместо этого сцены Уокера досняли с помощью двух его братьев, Калеба и Коди, и "цифровой маски" с лицом Пола.

"Гладиатор", 2000

Одним из первых в новом, 21 веке "воскрешением мертвых" занялся в 2000 году "Гладиатор", когда во время съемок фильма погиб игравший в нем одну из ключевых ролей британский актер Оливер Рид. Чтобы "обойти" смерть одного из ключевых актеров, создателям фильма пришлось приостановить съемки и заняться переписыванием сценария, чтобы убрать из него как можно больше сцен с Ридом, не жертвуя логикой повествования. В итоге досъемки тех сцен, где без Рида все-таки было не обойтись, велись с помощью дублеров и "цифровой маски" с лицом актера, а операторы работали со светом так, чтобы съемки велись в тени. На все про все пришлось потратить дополнительно где-то 3 миллиона долларов - но сумма, конечно, окупилась, когда, привлеченные трагедией, зрители бросились на "Гладиатора" в кинотеатры и обеспечили ему суммарные сборы в размере почти полумиллиарда.

"Воображариум доктора Парнаса", 2010

Еще один знаменитый пример девиза "шоу должно продолжаться", которым всё чаще руководствуется голливудская "верхушка". В 2010 году Голливуд потрясла настоящая трагедия - скончался звезда "Темного рыцаря" Хит Леджер, едва успевший начать съемки в своем следующем проекте, "Воображариуме доктора Парнаса". Самого Леджера решили не "воскрешать", вместо этого сценарий переписали - так, чтобы объяснить, почему внешность главного героя в ходе фильма несколько раз меняется. Неизвестно, каким бы получился фильм, если бы Леджера не пришлось "подменять" Джонни Деппу и Колину Фарреллу, но в реальности результат оказался печальным - при бюджете в 30 млн долларов "Воображариум" заработал всего 61.

"Ворон", 1994

Наверное, один из самых первых по-настоящему громких случаев, когда смерть главного актера ничего не изменила, и съемки фильма решено было продолжить. Культовый "Ворон" лишился своей главной звезды, Брэндона Ли (сына того самого, легендарного Брюса Ли), когда на съемочной площадке произошел несчастный случай - в пистолете, который использовался во время съемок сцены, оказалась заглушка, которая вылетела при выстреле холостым и нанесла смертельное ранение актеру. Брэндон Ли, к сожалению, не выжил, но продюсеров фильма это не остановило - поскольку на тот момент большая часть сцен с актером уже была отснята, создатели "Ворона" решили просто доснять фильм, используя дублеров.

"Игра смерти", 1978

Раз уж мы вспомнили Брюса Ли, стоит вспомнить и посмертный его шедевр - "Игру смерти" закончили снимать только спустя 5 лет после гибели самого актера. Изначально у создателей "Игры смерти" была идея просто доснять нужные сцены, используя дублеров/двойников, но никто из них, как оказалось, даже близко не мог сравняться с Брюсом Ли, легендой боевых искусств, и в кадре все это выглядело крайне не убедительно. В итоге создатели "Игры смерти" решились на радикальные меры - переписали сценарий, внеся в него сюжетный ход с инсценировкой смерти главного героя, которым таким образом пытается сбить со следа своих врагов. Интересно, что в "Игре смерти" использовались в итоге вполне реальные видеозаписи похорон Брюса Ли.

"След Розовой пантеры", 1982

Питер Селлерс снялся в нескольких частях культовой комедийной франшизы в роли инспектора Клузо и, когда актер скончался еще до начала съемок очередной части "Следа Розовой пантеры", создатели фильма решили отдать ему дань уважения и замену не искать вовсе. В итоге для съемок "Следа Розовой пантеры" попросту использовали фрагменты с Селлерсом из предыдущих частей - и это, конечно, не могло не остаться незамеченным, поскольку персонаж Селлерса в ходе фильма все время выглядит по-разному.

"Возвращение Супермена", 2006

Конечно, смерть Марлона Брандо не могла остановить съемки очередной части супергеройской франшизы, все-таки он был не единственной и не главной звездой фильма, да и Супермена за всю историю кинокомиксов играли самые разные актеры. Так что, когда в "Возвращении Супермена" возникла необходимость ввести отца Супермена, Джор-Эла, создатели фильма не просто позаимствовали кадры из "Супермена" 1978 года, в котором Марлон Брандо Джор-Эла и играл, но и проделали еще кое-какую работу по цифровой обработке.

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