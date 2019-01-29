Маленький «Ганди», заметивший свою маму, позабыл о роли в спектакле - ВИДЕО

29 января 2019 16:02

Театральные постановки с актёрами-детьми частенько получаются забавными, вот и этот спектакль, поставленный в Керале (Индия) в День Республики, не обошёлся без маленького казуса, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Юный артист, игравший Махатму Ганди, неожиданно заметил в зрительном зале свою маму. Сыновние чувства возобладали над служением искусству, и ребёнок с тот же момент забыл и о своей роли, и о партнёре, изображавшем Джавахарлала Неру. Несмотря на то, что мама призывала его вернуться к спектаклю, мальчик предпочитал смотреть только на неё.

А вот пользователи интернета заявили, что сцена получилась очень трогательной, пусть она и совершенно не соответствовала сценарию. Для маленького ребёнка вполне естественно было немного запутаться, увидев любимую маму среди зрителей.

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Маленький

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