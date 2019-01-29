Самый быстрый способ очистить автомобиль от снега - ВИДЕО

Сотрудники автомобильного аукциона State Line в небольшом городке Уэверли на севере штата Нью-Йорк нынешней зимой устали бесконечно очищать 7000 машин от снега и задумались над поиском более быстрого и эффективного метода уборки своей площадки под открытым небом. На помощь им пришёл... экскаватор!

Нет, суть метода вовсе не в том, чтобы банально вывезти снег экскаватором. Американцы вооружили жёлтый Volvo мощным промышленным компрессором Buffalo, превратив экскаватор в огромную воздуходувку, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

И, как видите, это работает! Снег исчезает с машин в мгновение ока, а единственной потерей на семь тысяч автомобилей стало одно зеркало, что вовсе не так уж плохо.

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