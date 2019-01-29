Найдена причина возникновения лейкоза

Португальские ученые смогли найти причину возникновения острого лимфобластного лейкоза - вида рака крови, который чаще распространен среди детей, хотя встречается и у взрослых. Пока что наука говорит, что определить причину появления рака крови в большинстве случаев невозможно. Португальские специалисты заявили, что механизм, запускающий развитие болезни, скрывается в тимусе - вилочковой железе, сообщает Day.Az со ссылкой на "МедикФорум".

Ученые связали возникновение лейкоза с нахождением в тимусе клеток-предшественников. Клетки-предшественники попадают в тимус из костного мозга. В железе они продуцируют Т-лимфоциты, играющие важную роль для защиты организма от вирусов и инфекций. Но, как показали проведенные португальскими специалистами эксперименты на мышах, длительного присутствия клеток-предшественников в тимусе может стать причиной возникновения лейкоза.

Проверив несколько генетических вариантов, связанных с образованием Т-лимфоцитов, исследователи обнаружили: при всех условиях частота случаев возникновения острого лимфобластного лейкоза составляла 80 процентов.

"В тимусе клетки-предшественники дифференцируются в Т-лимфоциты и готовятся к своей защитной функции. Если возникают какие-либо проблемы, только этот орган может поддерживать процесс в течение некоторого времени. Но, как оказалось, именно данная функция железы повышает риск возникновения лейкоза", - сообщили исследователи.

Данная находка, по их словам, развивает лучшее понимание морфологии этого вида рака крови. Кроме того, это позволит в будущем разработать эффективные методы лечения болезни.

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