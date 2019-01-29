В Лондоне найдены останки капитана, впервые обогнувшего Австралию

В Лондоне строители железной дороги наткнулись на останки капитана Мэтью Флиндерса, человека, исследовавшего Австралию и придумавшего материку название. О находке, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает BBC.

Во время строительства станции для новой скоростной железной дороги High Speed 2, которая соединит Лондон, Бирмингем, Лидс и Манчестер, планируется переместить захоронения более 61 тыс. человек. Среди них рабочие случайно обнаружили гроб капитана Мэтью Флиндерса, похороненного 23 июля 1814 года. Опознать останки удалось благодаря табличке на крышке гроба.

"Находка останков капитана Мэтью Флиндерса - удивительная возможность для нас узнать больше о жизни и достижениях этого британского мореплавателя, гидрографа и ученого. Капитан Мэтью Флиндерс нанес Австралию на карту благодаря своему упорству и опыту", - отметила Хелен Васс, представительница строящейся железной дороги.

В 1801-1803 годах Флиндерс обследовал и нанес на карту южное побережье Австралии, открыл заливы Спенсер, Сент-Винсент, полуостров Йорк и прибрежные острова, в том числе Кенгуру, открытый несколько ранее независимо от него французской экспедицией. В 1802 году обследовал восточное и северное побережье Австралии, нанёс на карту Большой Барьерный риф и произвел съемку залива Карпентария.

Флиндерс стал первым человеком, использовавшим систематически в своих произведениях название "Австралия" (от лат. australis - "южный"). В 1810 году он принялся за написание книги "A Voyage to Terra Australis", которая была опубликована 18 июля 1814 года. На следующий день путешественник умер.

В честь путешественника названо большое количество географических объектов и мест в Австралии: остров у берегов Тасмании, банка в Индийском океане, проход и рифы в Большом Барьерном рифе, в Австралии - хребет, река и город, бухта и населённый пункт Флиндерс-Бей на юго-западе материка. В столице Южной Австралии Аделаиде именем капитана Флиндерса назван один из университетов.

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