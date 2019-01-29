Найден способ победить распространенное смертельное заболевание

Ученые Университета штата Айова выяснили, что гормон сытости, называемый холецистокинином, способствует уменьшению риска развития болезни Альцгеймера - тяжелой формы деменции, неподдающейся лечению и приводящей к смерти. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 287 человек в рамках проекта Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Холецистокинин был выявлен в тонком кишечнике, где гормон способствует поглощению жиров и белков, и гиппокампе - области мозга, которая участвует в формировании эмоций и процессе перехода кратковременной памяти в долговременную.

Оказалось, что у тех, у кого уровень гормона был выше, риск развития умеренного когнитивного нарушения - предшествующего болезни Альцгеймера состояния - снижается на 65 процентов. При увеличении содержания потенциально токсичного для мозга тау-белка холецистокинин больше не влиял на нарушение памяти.

Ученые планируют изучить, какой именно рацион питания способствуют повышению уровня гормона сытости в организме человека. Это позволит разработать методы лечения болезни Альцгеймера или затормозить ее прогрессирование.

На настоящий момент этой формой деменции больны более 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число станет в четыре раза больше. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов больные теряют способность ухаживать за собой.

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