Где не ждали: гены супербактерий найдены в арктической почве

Исследователи обнаружили устойчивые к антибиотикам гены в образцах арктических почв. Открытие в очередной раз стало показателем того, насколько остро сегодня стоит проблема супербактерий на самом деле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, учёные изучали специфический ген под названием blaNDM-1. Он отвечает за производство белка NDM-1, делающий некоторые бактерии устойчивыми к практически всем бета-лактамным антибиотикам.

Штаммы микроорганизмов, несущие ген blaNDM-1, были впервые обнаружены в 2008 году, а всего через два года ген был найден в городских поверхностных водах в Дели в Индии (вероятно, он попал туда через сточные воды). С тех пор ген резистентности (устойчивости) был обнаружен более чем в 100 странах.

Но на этот раз учёные обнаружили его вдали от цивилизации. Изученные образцы почвы были взяты из района Конгс-фьорда, архипелаг Шпицберген, Норвегия.

Специалисты провели анализ молекул ДНК, извлечённых из 40 образцов почвы. Последние были взяты в восьми разных местах Конгс-фьорда. Гены резистентности (не только blaNDM-1) в итоге были выявлены 131 раз.

Как сообщается в пресс-релизе работы, обнаруженные гены устойчивости были связаны с девятью основными классами антибиотиков, включая аминогликозиды, макролиды, бета-лактамы, которые используются для лечения многих инфекций.

Например, ген, который даёт множественную лекарственную устойчивость при туберкулёзе, был найден во всех образцах, а blaNDM-1 - более чем в 60% образцов почвы.

Что интересно, образцы были собраны в 2013 году, менее чем через три года после первого обнаружения blaNDM-1 в Индии за пределами клиник. Иными словами, конкретно этот ген сумел распространиться по земному шару за очень короткий срок.

Как этот ген оказался в арктической почве, исследователям пока только предстоит выяснить. Но наиболее вероятным источником загрязнения эксперты считают экскременты птиц и диких животных.

Впрочем, воздействие человека также рассматривается в качестве возможного источника. Однако единственным населённым пунктом в регионе является крошечная деревня с населением менее 120 человек.

"Единственный способ победить в этой борьбе - понять все пути, ведущие к [распространению] устойчивости к антибиотикам", - объясняет ведущий автор исследования Клэр МакКанн (Clare McCann).

Очевидно, говорит исследовательница, что улучшение позиций антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве имеет решающее значение.

"Но понимание того, как распространение устойчивости происходит в воде и почве, также очень важно", - добавляет МакКанн.

По её мнению, улучшения в области утилизации отходов и качества воды помогут справиться с распространением устойчивости к антибиотикам.

Исследователи отмечают, что обнаружение blaNDM-1 в арктических почвах в очередной раз указывает на то, что человечеству не удаётся бороться с распространением устойчивых к антибиотикам супербактерий.

Чрезмерное применение антибиотиков привело к тому, что опасные для человека микроорганизмы могут заполучить "гены супербактерий" в любой точке мира.

Научная статья по итогам исследования представлена в издании Environmental International.

Добавим, что ранее учёные придумали тест, который обнаружит супербактерии за считанные минуты.

Что же касается других способов решения проблемы, то исследователи предлагают отнять у бактерий способность развивать устойчивость к антибиотикам, "вооружать" кислород и даже натравливать патогены друг на друга.

Кроме того, учёные призывают перестать злоупотреблять антибиотиками, а в некоторых случаях не пропивать курс медикаментов до конца.

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