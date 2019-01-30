Точный гороскоп на среду

Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы! Ваши желания находятся в гармонии с возможностями, так что не бойтесь мечтать и главное - смелее претворяйте свои мечты в реальность. Звезды благосклонны к тем, кто не боится действовать. Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!

Овен

Сегодня Овну повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Овна такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Овну не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Телец

Телец может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет его проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые его планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Телец обречен на успех, так что лучшее, что могут сделать его оппоненты, - это попробовать с ним подружиться!

Близнецы

Близнецы будут находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от них быстрых решений - тогда рассеянность Близнецов не принесет им особого вреда. А вот если события будут их тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Близнецы вдруг могут забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Близнецам сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой они захотят заняться не для результата, а для души.

Рак

Рак при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Раку достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Лев

День не склоняет Льва к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Льву достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Дева

Дева склонна заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ей в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Дева предпочтет этого не заметить: ее расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Девы. Звезды гороскопа советуют ей посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Весы

Для Весов очень удачный день! Их энергичность дает им фору перед окружающими, которую они имеют все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Весы возьмутся, они смогут продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Весам не размениваться по пустякам: если уж им сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Скорпион

Сегодня Скорпиону противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Скорпиону обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Стрелец

Стрелец будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Стрелец же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Стрельцу лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Козерог

Козерогу следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Козерога сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Водолей

Водолей просто обязан поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Его голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Водолей сегодня настолько опережает других, что должен периодически останавливаться, давая окружающим возможность его догнать.

Рыбы

У Рыб вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет их к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Рыб, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Рыбам продвижение в карьере и хороший доход.

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