Лев решил подшутить над спящей львицей — и сильно об этом пожалел - ВИДЕО

В национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении местный гид Джошуа Лункушу заснял забавную сцену. Лев решил подшутить над мирно спящей львицей. На запечатленных кадрах видно, как он, притаившись в кустах, наблюдает за своей подругой, а затем начинает медленно и бесшумно к ней подкрадываться. Подобравшись максимально близко, он вдруг резко кусает ее за зад. Укус за попу вместо будильника не привел львицу в восторг. Недовольная столь неприятным пробуждением, она мгновенно вскочила и напала на обидчика, отвешивая ему оплеухи когтистой лапой.

Вскоре после схватки, как рассказал гид, оба зверя присоединились к своему прайду. И уже вполне дружелюбно общались между собой, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

"За восемь лет моей работы я еще такого не видел... Я никогда не мог бы представить, что лев поведет себя таким образом!", - сказал 32-летний Джошуа изданию Latestsightings.com.

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