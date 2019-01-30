У Новой Гвинеи найден самолет знаменитой летчицы

Знаменитая летчица, попытавшаяся вместе со штурманом Фредом Нунаном совершить кругосветный перелет, пропала незадолго до его окончания 2 июля 1937 года. С тех пор тайна исчезновения летчицы и ее штурмана не дает покоя исследователям.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, к моменту исчезновения Амелия Эрхард была очень знаменитым человеком. Первая женщина, преодолевшая Атлантику по воздуху, первая женщина, сделавшая тоже самое за штурвалом (в первом полете она фактически была пассажиром), первая женщина-пилот, пролетевшая через все Соединенные Штаты, первый пилот (любого пола), долетевший с Гавайев до Калифорнии - список можно продолжать.

Это должен был был быть последний выдающийся рекорд Амелии Эрхарт - она собиралась на более-менее значительное время отойти от дел, чтобы родить ребенка. Предпоследний этап ее перелета должен был проходить 2 июля из Лаэ на побережье Новой Гвинеи до острова Хоуленд - маленького островка, длиной 2.5 км. Сейчас он необитаем, а тогда по приказу президента Рузвельта на нем построили аэродром - специально для приема и дозаправки самолета Амелии Эрхарт. Оттуда летчица должна была отправиться на Гавайи.

Но... Lockheed Electra знаменитой летчицы до острова так и не добралась.

Lockheed L10 Electra

Последние радиосообщения с самолета гласили, что он находится где-то неподалеку, но остров найти не удается, а бензина мало. Последняя принятая от Эрхарт радиограмма была: "Мы на линии 157-337... Повторяю... Повторяю... мы движемся по линии". Судя по уровню сигнала, самолёт должен был показаться над Хоулендом с минуты на минуту, однако так и не появился; не последовало и новых радиопередач. Судя по последнему сообщению, штурман определил посредством астрономической навигации, что они находятся на "линии положения" 157-337 градусов, проходящей через остров, но, не зная своего положения по широте, они летали вдоль этой линии, пытаясь найти остров.

Эрхарт и Нунана искали две недели, но так и не нашли. Американские власти пришли к выводу, что у самолета закончилось горючее, после чего экипаж погиб в море.

Тайна его исчезновения уже много десятилетий побуждает энтузиастов к поиску объяснений. Ни одна из версий сейчас не может считаться подтвержденной, устраивать здесь их обзор мы не будем, это несложно сделать и без нашей помощи.

Остров Бука сегодня

Сегодняшняя гипотеза называет местом крушения самолета остров Бука, неподалеку от Папуа-Новой Гвинеи. По предположению Билла Снейвли (Bill Snavely) из Project Blue Angel (организация, занимающаяся поисками сейчас), Эрхарт, не найдя Хоуленд в океане, могла развернуться и попытаться вернуться на Новую Гвинею. В этом случае Бука оказывался примерно на пути самолета.

Первые сведения о возможном падении какого-то самолета вблизи острова Бука в 1937 году были получены в Blue Angel в 2005 году от сотрудника расположенного на Буке исправительного учреждения. Он ссылался на свидетельства аборигенов острова, которые, в свою очередь, ссылались на старших соплеменников.

Возможное место крушения здесь никто никогда не искал. Снейвли и его товарищи потратили 13 лет на подводные поиски. В прошлом году им удалось найти стекло, похожее на крышку посадочного фонаря "Электры". Исследователям удалось найти и другие фрагменты самолета.

[Найденное на 30-метровой глубине стекло] Найденное на 30-метровой глубине стекло

"Electra Амелии подвергся определенным индивидуальным модификациям, и тот факт, что некоторые из этих уникальных модификаций, кажется, прослеживаются в найденных обломках, дают основания надеяться, что это именно тот самолет", - констатирует Джилл Мейерс, менеджер по связям с общественностью Blue Angel.

Сообщившая об этом Daily Mail уточняет, что участники поисков намерены вернуться к предполагаемому месту аварии весной этого года.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook