Астрономы обнаружили загадочный объект на самом краю Солнечной системы

С помощью пары обычных маленьких телескопов ученым удалось получить свидетельства существования объектов класса "пояс Койпера" - своего рода капсул времени, которые могут рассказать о прошлом нашей звездной системы.

На протяжении последних 70 лет ученые предсказывали и строили теории о существовании определенного вида объектов внутри Солнечной системы. Считается, что это тела небольшого размера, которые представляют собой важный этап формирования планеты. Поскольку гипотетический радиус таких объектов колеблется от 1 до 10 км, то с помощью телескопов, расположенных на Земле, вычислить их весьма непросто. Однако теперь астрономы уверены, что им это удалось!

Как Day.Az со ссылкой на popmech.ru, изучая звездное небо, они получили свидетельства об объекте радиусом всего 1,3 км, расположенном недалеко от орбиты Плутона. Если ученые не ошиблись, то это и в самом деле объект класса "пояс Койпера". Пояс Койпера - широкий диск из скалистых и ледяных тел вне орбиты Нептуна - считается остатком ранней Солнечной системы. Он содержит крупные тела, включая также и карликовые планеты. Поскольку они покрыты льдом и далеки от губительного воздействия солнечной радиации, то астрономы считают, что подобные тела - это своего рода капсулы времени, сохраняющие условия формирования звездной системы.

Учитывая небольшой размер и тусклую поверхность, просто так увидеть их нельзя. Поэтому астрономы из Национальной астрономической обсерватории Японии испробовали другой метод - окклюзию. По факту это означает долгое пассивное наблюдение за звездой в ожидании, пока какой-либо объект не пройдет между ней и телескопом, перекрыв тем самым источник света.

Они отобрали 2000 звезд и провели в общей сложности 60 часов, наблюдая за ними с помощью всего лишь двух маленьких 28-сантиметровых телескопов. Старания окупились - команда в самом деле обнаружила следы небольшого космического тела (такие называют "планетзималями"), вращающегося вокруг Солнца на расстоянии 32 астрономических единиц. Фактически, это помещает его в орбитальный диапазон Плутона, который составляет от 29 до 49 а.е.

По словам исследователей, это первый раз, когда удалось обнаружить объект этого класса - и это был удивительный подвиг, учитывая скудное оборудование. Они доказали, что даже локальные исследования с 0,3 от среднего бюджета крупных астрономических проектов могут подарить науке ценные сведения.

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