6 научно-фантастических сериалов, которые стоит посмотреть

Триллер, псевдодокументальное кино, пародия на самый известный фантастический хит, задорный экшн и многое другое - Day.Az со ссылкой на popmech.ru представляет современные сериалы на любой вкус. Они продолжают сниматься и позволяют наблюдать развитие полюбившейся истории в реальном времени.

Марс (Mars)

Проект National Geographic, каждый эпизод которого сделан в виде документального фильма из недалекого будущего. История о первой пилотируемой миссии на Марс, стартующей в 2033 году. В эфире с 2017 года, два сезона, рейтинг IMDB - 7,5.

Человек будущего (Future Man)

Простой уборщик тратит ночи на пролет, чтобы победить в непроходимой игре. Он становится первым, кому это удается, и его тут же навещают герои этой игры, чтобы завербовать в защитники человечества. Что может пойти не так? В главной роли звезда "Голодных Игр" Джош Хатчерсон, аккомпанирует ему, знакомая по последним сезонам "Клиники" Элиза Куп. Выходит с 2017 года, два сезона, рейтинг IMDB - 7,9.

Двойник (Counterpart)

Тридцать лет подряд Говард работает заурядным служащим в мрачном здании подведомственной ООН организации в Берлине. Ничто не предвещает беды, пока однажды утром он не обнаруживает, что вместо него на работу пришел его двойник из параллельной реальности. Оказалось, что во время холодной войны мир разделился надвое не только в политическом смысле, но и космологически, а контора, в которой работает главный герой, - нечто вроде таможни. Отличный актерский состав прилагается. На экране с 2017 года, встречаются переводы: "По ту сторону", "Обратная сторона", "Контрмир". Два сезона, рейтинг IMDB - 8,1.

Пространство (The Expanse)

Действие происходит через 200 лет от наших дней, когда часть Солнечной системы колонизирована, а за влияние над поясом астероидов борются Земля и Марс. История начинается с незначительного, на первый взгляд, приграничного инцидента. Экшн, интриги, борьба за свободу - фантастическое окружение, как это часто бывает в по-настоящему хороших фильмах, здесь используется в качестве контрастного фона. Выходит с 2015 года, четыре сезона, рейтинг IMDB - 8,4.

Орвилл (The Orville)

Пародия на киновселенную "Звездного пути" от создателя мультсериала "Гриффины". Юмор бывает "на грани", но на это не делается акцент. Второй сезон заметно лучше первого. Хороший вариант для необременительного просмотра с целью просто расслабиться. Снимается с 2017 года, два сезона, рейтинг IMDB - 7,9.

Путешественники (Travelers)

В далеком будущем цивилизация находится на грани исчезновения, и несколько специальных агентов возвращаются в наше время, чтобы все исправить. Они вселяются в случайных людей в тот момент, когда те должны умереть. Они работают под прикрытием среди обычных людей и придерживаются строгих правил, чтобы их не раскрыли, а требуемый ход событий не был нарушен. На экране с 2016 года, три сезона, рейтинг IMDB - 8,1.

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