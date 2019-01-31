Объяснен механизм воздействия ЛСД на человека

Команда исследователей из Германии провела опыты с ЛСД на 25 добровольцах и выяснила, как именно этот препарат изменяет сознание человека.

Препарат ЛСД - диэтиламид лизергиновой кислоты - было открыт еще в 1938 году, и серьезно озадачил ученых. Они выяснили, что вещество оказывает сильное воздействие на человека, вызывая галлюцинации и измененное состояние создания. Но не смогли понять, почему это происходит. И лишь теперь исследователи думают, что нашли причину столь странных симптомов.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, исследовательская группа из Университетской психиатрической больницы Цюриха опубликовала результаты своей работе на портале PNAS. Ученые отобрали 25 добровольцев и давали им ЛСД, а после сканировали мозг. Некоторые получали кетансерин - препарат, блокирующий рецепторы серотонина. Это нейротрансмиттер, который, как считалось раньше, и вызывает тот самый "приход" от препарата.

Когда после завершения испытаний добровольцев попросили заполнить опросник, в нем был один важный пункт. Благодаря ему выяснилось, что люди, у которых были блокированы рецепторы серотонина, не испытывали никакого субъективного лекарственного воздействия от препарата.

Результаты сканирования были не менее интересными. Ученые увидели, что ЛСД прерывает цепь нейронов, связывающих между собой 4 главных участка мозга, в том числе и таламус - своего рода информационный фильтр. По сути, за счет этого доза ЛСД позволяет большему объему информации проходить в другие части мозга, минуя этот барьер.

Теперь, когда ученые понимают механизм работы препарата, они смогут использовать эту информацию для изучения расстройств, которые вызывают те же симптомы - к примеру, депрессию и шизофрению.

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