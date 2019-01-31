Взглянуть на мир глазами птиц: цвета, неизвестные человеку - ФОТО

Как известно, благодаря особенностям строения глаз птицы могут различать куда более насыщенную цветовую палитру, чем люди. С помощью специальной камеры ученые показали, как выглядит окружающий мир глазами пернатых.

Птицы видят мир совершенно не так как люди, но теперь мы можем примерить на себя их роль - все благодаря уникальной камере, имитирующей зрение пернатых.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, биолог Синтия Тедор занимается проблемой исследования зрения птиц потому, что эти существа очень сильно полагаются на зрительную информацию во время охоты и просто повседневной жизни. Их глаза сильно отличаются от человеческих, поскольку в нашем глазу есть три типа цветовых рецепторов (т.н. колбочек), чувствительных к свету красного, синего и зеленого спектра. А вот у некоторых птиц, таких как австралийские медососы, к этому набору добавлены еще и рецепторы, чувствительные к фиолетовому свету. Но на этом эволюция не остановилась. К примеру, у некоторых видов попугаев колбочки могут распознавать и ультрафиолетовую часть спектра.

Чтобы выяснить, как этим птицам удается так хорошо ориентироваться в густой листве, ученые использовали полиспектральную камеру с различными фильтрами, специально разработанными для этого эксперимента. Они сфотографировали густой лес - естественную среду обитания птиц - и получили удивительные результаты:

Оказалось, что высокая чувствительность к УФ-спектру делает контраст между верхней и нижней половиной листьев намного более четким. "То, что для людей выглядит как беспорядочная мешанина зелени, для птиц представляется упорядоченной трехмерной структурой из листьев, в которой они прекрасно ориентируются", поясняет Тедор.

Конечно, стоит отметить, что изображения на фотографии и компьютерных симуляциях не отражают всю картину целиком. Все потому, что три типа наших рецепторов не позволяют во всей полноте имитировать "четырехканальное" зрение птиц, какую бы хитрую аппаратуру мы для этого не использовали - мозг попросту не сможет обработать такого рода сигналы.

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