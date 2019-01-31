Что такое стресс с научной точки зрения и как с ним бороться

Сравнительно недавно закончились новогодние каникулы, но у многих из нас ощущение, что отдыха как не бывало. Повседневные дела и проблемы быстро затянули в водоворот хронического стресса. А можно ли жить без него постоянно, а не выживать от отпуска к отпуску? И главное - нужно ли?

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, с точки зрения науки стресс - это совершенно нормальное для человеческого организма состояние. Наше тело - очень умная саморегулирующаяся система, способная поддерживать более-менее стабильное состояние под натиском внешних раздражителей. Это еще в начале XX века заметил американский физиолог Уолтер Кэннон. Он ввел понятие "гомеостаз" - умение организма сохранять постоянство внутренней среды в постоянно меняющейся окружающей среде.

Приведем пример: температура воздуха на улице сегодня может быть около 0 градусов, а завтра упасть до -20 по Цельсию. Зимняя куртка у вас всего одна, но, несмотря на такое резкое похолодание, температура тела умудряется остаться на уровне 36,6 градуса (если, конечно, вы не забыли дома шапку и не простудились). Способность тела включить механизмы саморегуляции, чтобы удержать нужную температуру - это и есть проявление гомеостаза. Но причем тут стресс?

Что такое стресс "по природе"

Термин "стресс" впервые употребил эндокринолог Ханс Сели венгерско-канадского происхождения, который учился на работах Уолтера Кэннона. Он предложил называть любое нарушение гомеостаза стрессом, а фактор, вызывающий это нарушение - стрессором.

В примере выше стрессором были колебания температуры воздуха. Но это лишь капля в море - человек ежедневно сталкивается с массой подобных стрессоров: в метро в организм пытаются проникнуть вирусы и бактерии, после обеда подскакивает уровень сахара в крови, а в спортзале сердцебиение учащается так, как будто вы близки к инфаркту.

Получается, стресс неизбежен. Однако подобные колебания - от гомеостаза и обратно - являются рутиной для организма. Он включает автоматический стрессовый ответ и приводит свои системы в норму: производит антитела, выбрасывает в кровь инсулин, регулирует дыхание. И никакого вреда здоровому человеку это не наносит.

Более того, умеренный стресс, такой как кардиотренировка в спортзале, даже идет организму на пользу. Он повышает адаптационные возможности организма и его способность вернуться к гомеостазу после повышенных нагрузок - в данном случае, укрепляет сердце и сосуды, чтобы в повседневной жизни они могли выдерживать больше стрессов. Такой полезный стресс ученые называют "эустресс".

Но если стресс так естественен для организма, почему мы боимся его и виним во всех бедах?

Хронический стресс: когда мы "на взводе"

Боимся мы на самом деле "дистресса" - такого нарушения гомеостаза, который организм уже не в силах компенсировать. Дистресс может возникать, например, из-за сильных и регулярных нервных перегрузок, генетической предрасположенности к сильному стрессовом ответу, либо из-за нехватки определенных микроэлементов - в частности, лития, который поступает из еды в достатке только обитателям регионов с вулканическими почвами. Дистресс и есть то, что мы обычно называем хроническим стрессом - состояние, в котором, увы, живет значительная часть городских жителей в 2019 году.

И тут мы возвращаемся к идее стрессового ответа, а также известной многим реакции "бей или беги". Это один из вариантов реакции на стресс, которая сформировалась как ответ на угрозу жизни. Соплеменник замахнулся на тебя дубинкой? Бей! Преследует медведь? Беги! Есть, кстати, еще одна, менее известная реакция - "замри", когда для спасения жизни эффективнее всего прикинуться мертвым.

И организм выработал автоматический стрессовый ответ для таких ситуаций. Понятное дело, когда жизни грозит опасность, нужно действовать без промедлений - и ресурсы организма должны быть наготове. Этому способствуют два гормона - кортизол и адреналин.

Стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему (ГГНС): симпатическая нервная система отдает надпочечникам сигнал произвести адреналин, а параллельно гипоталамус с гипофизом передают коре надпочечников задачу выбросить кортизол. Эти два гормона меняют ход многих процессов в организме, что полезно в краткосрочной перспективе (для выживания), но плохо совместимо с жизнью в долгосрочной перспективе.

При этом наши ежедневные пробки, дедлайны, недовольные начальники и назойливые спамеры - это то, что организм может принимать за угрозу жизни, а значит - держать ГГНС "взвинченной", постоянно выдавая стрессовый ответ. И именно этого мы так боимся, когда говорим о хроническом стрессе.

Как кортизол и адреналин вредят вашему здоровью

В момент опасности кортизол активирует липолиз - высвобождение глюкозы из запасов гликогена. Благодаря этому организм получает дополнительную энергию - можно потратить ее, чтобы "бить или бежать". Также кортизол подавляет иммунитет: некогда бороться с простудой, когда жизнь в опасности!

Адреналин же "заводит" нервную систему. Как результат, учащается сердцебиение, повышается давление, а кровь приливает к мышцам - чтобы, опять же, эффективно "бить или бежать". Но что, если уровни адреналина и кортизола в организме будут постоянно повышены, а бить некого, да и бежать никуда не надо?

Колебания давления - прямой путь к гипертонии. Постоянно учащенное сердцебиение будет, в лучшем случае, провоцировать панические атаки, в худшем - изнашивать сердце. Инфаркты 35-летних трудоголиков уже не кажутся чем-то удивительным, правда? Нарушения липолиза грозят ожирением и сахарным диабетом, а подавление иммунитета - аллергией, артритом и другими аутоиммунными заболеваниями. А еще стрессовые гормоны влияют на работу мозга, провоцируя проблемы с памятью и расстройства настроения - вплоть до клинической депрессии.

Как спасти себя от дистресса?

Редакция не будет советовать уменьшить количество стрессов в жизни - такая рекомендация звучит как привет из мира пони и единорогов. Пойдем другим путем: посмотрим, как можно уменьшить выброс кортизола и адреналина, а также снизить их негативное влияние на работу организма.

Начнем с еды. Вы, конечно, замечали, что при стрессе тянет на сладкое? И это логично - ведь сладости быстро уменьшают концентрацию кортизола в ответ на стресс. Но это работает только "здесь и сейчас" - в перспективе у сладкоежек кортизол будет хронически повышаться. Поэтому лучше перейти на горький шоколад - он смягчает реакцию организма на стресс и снижает выброс стрессовых гормонов.

Конечно, поможет и спорт. Если вы страдаете от хронического стресса, занимайтесь со средней интенсивностью. Так уровень кортизола не будет повышаться после тренировки, а к ночи станет снижаться - это поможет вам лучше спать. Попробуйте также йогу - она хорошо справляется с хроническим стрессом, а также вызванными им депрессией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Полезными будут в этой неравной борьбе различные витамины и БАДы. Рыбий жир (омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты) уже через шесть недель приема снижает концентрацию кортизола в организме. Добавки с литием помогают увеличить выброс серотонина при стрессе, что является фактически профилактикой депрессии. Также литий уменьшает выброс адреналина и выработку кортизола, что смягчает стрессовый ответ организма и предотвращает переход острого стресса в дистресс. А для уменьшения негативных эффектов кортизола врачи советуют принимать витамины С и В5.

И пейте достаточно воды - обезвоживание провоцирует более сильный стрессовый ответ!

Выводы

Стресс - нормальная адаптивная реакция организма на изменения окружающей среды. Ненормальный она становится, когда ваше тело постоянно чувствует себя под угрозой - так появляется хронический стресс, или дистресс. Он чрезмерно активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, из-за чего повышаются уровни гормонов кортизола и адреналина - а это негативно сказывается на здоровье.

Если не можете контролировать количество "плохого" стресса в своей жизни - измените образ жизни, чтобы он не оказывал такого разрушающего воздействия на организм. Но если питание, спорт и пищевые добавки не помогают, попробуйте обратиться к когнитивно-поведенческой психотерапии (КПТ): это единственный вид терапии, которая доказано снижает не только восприятие стресса человеком, но и уровень кортизола в организме.

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