Гипотеза фантомного времени: почему мы сейчас живем в XVIII веке

Существовал ли в нашей истории период в целых 300 лет? Согласно гипотезе фантомного времени, нам добавили 3 никогда не существовавших столетия. Эта своего рода теория заговора граничит с абсурдом (обычное дело для заговоров), но у идеи немецкого историка Гериберта Иллига есть некоторые вполне убедительные, если не очевидные, моменты.

Так какой же сейчас год?

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, в 1986 году (или это был 1689?) Иллиг начал разрабатывать гипотезу фантомного времени. Эта теория утверждает, что годы с 614 по 911 на самом деле никогда не существовали в нашей истории. Видимо подозрительно небольшое количество документов того времени заставило Иллига задуматься. Что если период раннего средневековья был сфабрикован? Иллиг и другие сторонники гипотезы считают, что все исторически значимые личности, жившие, как утверждается, в этот период времени (например, Карл Великий, Альфред Великий), или существовали в разные времена, или вообще были вымышлены. Иллиг посчитал наследие Карла Великого слишком выдающимся, чтобы действительно существовать.

Такой огромный скачок на шкале времени мог стать результатом некоторой путаницы, когда в 1582 году папа римский перешёл с юлианского календаря на григорианский, расхождение между которыми порядка 10 дней. Возможно произошла случайная неверная интерпретация документов где-то в это время, поскольку поддельные исторические документы вовсе не редкость. А может это произошло и не случайно.

Вот было бы классно

Но самый главный вопрос: зачем? Что могло бы послужить предпосылкой к передвижению мировой шкалы времени на целых 300 лет вперёд? Основная теория заключается в том, что за всем этим стояли папа римский Сильвестр II и император Священной Римской империи ОттонIII. Причина? Они решили, что было бы классно, если бы они правили ровно в 1000 году. Большинство учёных не воспринимают эту теорию всерьёз. И хотя приверженцы теории приводят в пример неверно датированные документы и артефакты, научные методы датирования, такие как дендрохронология и радиометрия, подтверждают именно то, что все мы учили в школе: это "фантомное время" действительно было, как бы скучно это ни звучало.

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