Любопытные факты из разных областей

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям занимательные факты из разных областей, о которых вы, вероятно, не знали ранее.

Человек, умирающий от переохлаждения, испытывает сильный жар, который заставляет его раздеться. Такое явление известно как "парадоксальное раздевание".

Если черный юмор проявляется все чаще и чаще, это может быть ранним признаком слабоумия.

Первый бой ММА, транслировавшийся по телевидению, состоялся в 1963 году, когда боксер Джим Бек предложил 1000 долларов любому профессиональному дзюдоисту (он называл их "Дзюдо Бамз"), который смог бы победить профессионального боксера. Джин Лебелл принял вызов и победил, одолев противника с помощью удушения, от чего тот потерял сознание на 20 минут.

В 1998 году Sony случайно выпустила видеокамеру, которая могла видеть сквозь одежду. Когда ее наводили на людей, одетых в темную одежду, функция ночного видения создавала эффект рентгеновского излучения, от чего все, скрытое одеждой, становилось видимым. Sony пришлось отозвать более 700 000 камер после того, как они обнаружили проблему.

В среднем, разница в расположении центра тяжести между людьми с темным и белым цветом кожи составляет примерно три процента. Это частично объясняет, почему среди чернокожих больше хороших спринтеров, а среди белых - хороших пловцов.

Рукопожатия изначально предназначались для того, чтобы убедиться, что человек, которого вы встречаете, не прячет оружие. Сжав руку определяли, что в ней ничего нет, а чуть потрусив ее, убеждались, что ничего не спрятано внутри рукава.

Информация ДНК одного сперматозоида содержит 37,5 МБ данных. Это означает, что среднее семяизвержение почти мгновенно передает примерно 1500 терабайт данных.

Рейс 541 TWA был угнан в 1978 году дочерью женщины, которая была убита во время угона вертолета с целью освободить заключенного, который находился в тюрьме за угон рейса TWA в 1972 году.

В дикой природе не существует понятия "Альфа-волк", и стая волков - ни что иное, как два родителя вместе со своими детенышами.

По оценкам, наркокартели в Мексике зарабатывают 152 миллиона долларов в год на выращивании и продажи авокадо.

500 г печени белого медведя содержит 9 миллионов международных единиц витамина А, что является для человека смертельной дозой.

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