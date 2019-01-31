Чем можно заразиться в метро
Всем известно, что в метро можно легко заразиться болезнями, которые передаются воздушно-капельным путем, особенно, если ехать в час пик. Помещение находится под землей и почти не проветривается. Ежедневно метрополитеном пользуется огромное количество людей. В связи с этим некоторые пассажиры подземки предпочитают даже не трогать поручни в вагонах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, после поездки в метро можно подхватить не только грипп или ОРВИ. Также есть вероятность, что из вагона вы выйдете с педикулезом, чесоткой или вирусом папилломы человека. Если у вас на руках есть царапинки, раны или ссадины, то не стоит держаться за поручни голыми руками. После выхода из метрополитена воспользуйтесь антисептиком. Это увеличит шанс не заболеть.
В метро нетрудно заразиться вирусом Эпштейн-Барра. Он передается как воздушно-капельным путем, так и контактным. Его довольно сложно распознать. Если вы стали чаще уставать или заметно резкое снижение иммунитета, велика вероятность, что у вас этот вирус.
Чтобы обезопасить себя от болезней во время поездки в метро, пользуйтесь медицинской маской и антисептиком. Отметим, что маску можно использовать не более одного раза.
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