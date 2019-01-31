Точный гороскоп на четверг

Сегодня гороскоп переполнен флюидами повышенной общественной активности. Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Дать дружеский совет, укорить за неправильное поведение, навязать свое мнение - сегодня подобное поведение многим будет казаться в порядке вещей. Такой уж это день, что каждый будет считать, что он точно знает, как надо. Ну а поскольку мнения вряд ли будут совпадать, то любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.

Овен

Сегодня Овен имеет шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к нему со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Овен способен оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют ему не стесняться сегодня лезть в дела людей - если, конечно, его об этом попросят. Альтруизм Овна будет вознагражден - возможно даже за этим занятием он встретит родственную душу.

Телец

Тельцу ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Телец одержит победу, она в итоге окажется мнимой - побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Близнецы

Близнецов будут волновать вопросы справедливости - и их личные, и глобальные. Обида от того, как с ними поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать - подобные мысли могут потрепать Близнецам нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Близнецам ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Рак

Окружающие переложат на плечи Рака львиную часть своих проблем и забот! Рак готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Рак подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Раку за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Лев

Организаторские способности Льва достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Льва группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Лев сегодня справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!

Дева

Деву то и дело будут отвлекать домашние заботы - не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть ее вниманием, требуя от Девы помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Дева не в силах, ей сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в ней.

Весы

Весы будут обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет их последовательность и логичность. Они будут способны шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана - в пользе верности, и даже собственное начальство - в том, что Весам необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Весов может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Скорпион

Сегодня - отличный день для того, чтобы Скорпион посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Скорпион сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Скорпион не станет уменьшать их количество - сегодня он настроен экономить.

Стрелец

Стрелец должен быть готов к тому, что любые свои решения, идеи или проекты ему придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Стрельца или его ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Стрельца - логика и только логика. Ему придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Козерог

Наблюдательность и проницательность Козерога могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Козерогу проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Козерог читает их мысли! Сам же он сегодня способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Водолей

Отношения Водолея с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты - совершенно другое. Чтобы Водолей окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Рыбы

Рыбы будут озабочены деловыми вопросами - вплоть до того, что если что-то выходит из-под их контроля, они могут воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать "визитной карточкой" этого дня. Особенно если Рыбам покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей - сегодня они не позволят никому стать тормозом на пути их прогресса!

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