Как нельзя спать мусульманам

Правоверные мусульмане, живущие по нормам религиозных писаний, таких как Коран и Сунна, и почитающие хадисы, то есть предания, повествующие о словах и деяниях пророка Мухаммада, знают, что нельзя спать на животе. Это ненавистное, противоречащее Шариату действие согласно словам Посланника Аллаха уподобляет людей обитателям преисподней.

Истоки табу

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, табу спать на животе распространяется в равной степени, как на мужчин, так и на женщин, и восходит своими корнями к хадисам Абу Хурейры и Ибн Хиббана. Кроме того информацию на этот счёт можно найти у Абу Дауда, который в сборнике "Сунан" в сказании №5040 описывает случай, произошедший с отцом Йа'иш бин Тихфа аль-Гифари: "Однажды я лежал в мечети на животе, как вдруг какой-то человек дотронулся до меня ногой и сказал: "Поистине, Аллах ненавидит, когда лежат в таком положении!" Я посмотрел (наверх), и оказалось, что (этим человеком был) посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)".

Ахмад фатх аль Раббани в своих хадисах утверждает, что Мухаммад, заметив, что он лежит на животе, пробудил его и произнес: "Не лежи так, так лежат обитатели Огня".

Как спать?

Согласно Корану, каждый правоверный мусульманин должен спать, обратив лицо по направлению к Запретной мечети - главной святыни ислама, расположенной в Мекке (Саудовская Аравия). Сунна пророка Мухаммада наставляла единоверцев ложиться спать так, чтобы их взгляд был устремлен в сторону Киблы - достоверно определённого из всякой точки планеты направления обращенного к вышеуказанному грандиозному религиозному сооружению.

Идеальным, по мнению Посланника Аллаха, является сон, когда человек лежит в позе зародыша на правом боку. Исследователь хадисов имам Бухари констатировал, что сам Мухаммад тоже спал по всем правилам ислама, согнув ноги в коленях и подложив правую ладонь под щёку. При этом людям не возбранялось отдыхать на спине или левом боку, но отмечалось, что пользы такой сон приносит меньше.

Продолжительность сна

В соответствии с исламской религией каждый утомившийся человек имеет право на отдых и полноценный сон. Об этом недвусмысленно написано в аятах Корана 25: 47 и 28: 71-73, в которых Всевышний Аллах говорит: "Именно Он сделал для вас ночь одеянием, сон - упокоением, а день - возвращением [к жизни]" и "По милости Своей Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали ночью и усердствовали в поисках Его щедрот [днем], - быть может, вы будете благодарны".

И хотя ни в одном священном писании не зафиксировано, сколько именно часов нужно проводить мусульманину в царстве Морфея, исламские богословы, например, аль-Газали взывают граждан к самоорганизации и разумному распределению времени, чтобы длительность сна не превышала 8 часов, а значит, он не мешал осуществлению других жизненных задач, среди которых намазы.

Значительная часть подобной релаксации должна приходиться на ночное время, но согласно фатве, выпущенной Советом по фатвам Исламонлайн, Пророк рекомендовал людям вздремнуть полчаса до полуденной молитвы зухр. Этот род сна зовется кайлюля, он позволяет восстановить силы и быть бодрым во время ночных преклонений.

Запрещенные сны

Вместе с благословенными снами в исламе существуют запретные, которые именуются файлюля и гайлюля.

Файлюля может склонить людей к дремоте после полуденной молитвы до момента начала вечернего намаза. Не найдя сил воспротивиться ему, человек рискует проснуться с головной болью.

Сон гайлюля может наступить после восхода солнца. Но пророк Мухаммад настоятельно советовал членам своей Уммы перебарывать его, поскольку возвещал им, что после утренней молитвы Всевышний ниспосылает свою милость всем бодрствующим. Пренебрегающие этим правилом мало того, что будут лишены благосклонности Аллаха, познают нужду и неприятности, но и в течение дня, скорее всего, испытают слабость и апатию.

Правила отхода к вечернему сну

Для того чтобы легко заснуть и хорошо выспаться Пророк завещал мусульманам быть умеренными в ночном приёме пищи и перед сном обязательно накрывать еду: "Произнесите имя Всевышнего и закройте еду! Даже если у вас нет крышки, прикройте чем-нибудь сверху, ибо шайтан не может открыть закрытую посуду".

После чистки зубов и омовения правоверные должны краешком одеяния трижды смахнуть с постели пыль, устроиться на правом боку и прочитать молитву: "О Аллах! Я поручил себя Тебе! Я обратился к Тебе! Прося Твоей милости и опасаясь Твоего гнева, я надеюсь только на Тебя! У меня против Тебя нет защиты от Тебя же! Я уверовал в ниспосланные Тобою книги и в посланных Тобой Пророков".

Комментатор Корана и хадисов имам аль-Бухари отмечал в своем труде, что Пророк призывал обязательно читать молитвы перед сном, потому что "если ты ляжешь отдыхать, прочитав эту молитву, и в эту ночь вдруг внезапно умрешь, то умрешь мусульманином. Пусть эта молитва будет последним, что ты произнес перед сном!".

Мнение ученых

Основываясь на многолетних исследованиях, современные медики, спустя почти полторы тысяч лет после смерти Пророка установили, что сон на животе не приносит пользу организму, поскольку большая часть органов оказываются сжатыми, от чего затрудняется их функционирование в полную силу. При таком положении тела стискивается грудная клетка, и, как следствие легкие недополучают воздуха, из-за чего в крови могут скопиться избытки окиси углерода, что смертельно опасно для больных атеросклерозом.

Сон на животе нарушает работу сердца и мешает правильному снабжению мозга кровью, поскольку при повороте головы одна из позвоночных артерий оказывается несколько перекрытой. Такая поза сна отрицательно сказывается на половой функции, способствует появлению болей в шее и пояснице, образованию морщинок на груди и лице, а также может стать причиной инсульт.

Эффективнее всего спать на правом боку, поскольку при этом желудок и сердце не испытывают никакой нагрузки, пищеварительная система переходит в пассивную стадию, а давление понижается.

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