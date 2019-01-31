10 причин сказать арабам спасибо

С подачи древних греков люди считали, что видят окружающий мир благодаря волшебному свету, который невидимым потоком струится из наших очей. Революцию в этой теории устроил физик Ибн аль-Хайтам. Он первый догадался и доказал, что все наоборот: в глаза попадает свет и человек видит мир. События разворачивались на глазах у жителей Х века, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Потратив множество бессонных рассветов за наблюдением ставней, сквозь которые проникал свет, он с ученым видом отметил, что картинка улучшается пропорционально уменьшению щели между ставнями. В итоге это привело к изобретению первой камеры.

Кофе

Кто бы мог подумать, что этот чудотворный нектар богов, который пробуждает вялое тело лучше тумаков мамы, пришел на кухни не из какой-нибудь Бразилии, а из Эфиопии.

Пастух Халид выгуливал своих овечек в Каффе. Иногда он замечал несвойственную барашкам игривость и энергичность. Заподозрив нечистую силу, он пригляделся к своим животным. И как же он был удивлен, когда выяснил, что на их поведение влияют не боги, а банальные ягоды, которые и внимания-то не стоят. Собрав их в жменю, он стал экспериментировать. И в конце концов у него получился кофе. Такая легенда.

Согласно летописи, первые кофейные зерна появились в Эфиопии. В 1645 году через Йемен и Турцию волшебные гранулы прибыли в Венецию, и тогда началось их славное завоевание Европы. Оно было таким стремительным, что через пять лет на улице Ломбард, что в столице Великобритании, открылась первая в Европе кофейня. Ее владельцем был турок.

На родине бодрящий напиток называют "qahwa". Международное "coffee" пришло через Англию.

Шахматы

Твои предки играли совсем в другие шахматы. Они баловались в более простое передвижение фигурок, которое навязали им древние индийцы.

Современные шахматы (с претензией на спорт) - то волшебство, коим хочет овладеть каждый, потому что это признак мощного мозга, стратегического титана, который, как настоящий мужик, может просчитать на несколько шагов вперед, - появились немного позже. И, согласно заметкам историков, пришли из Персии.

Об арабских корнях рассказывает даже само название. В переводе с персидского "шах" и "мат" означают "шах" (так неожиданно!) и "умер". Что в банальном переводе информирует игрока о смерти короля, царя или "главного" (зависит от национальности играющих).