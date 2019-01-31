10 причин сказать арабам спасибо
С подачи древних греков люди считали, что видят окружающий мир благодаря волшебному свету, который невидимым потоком струится из наших очей. Революцию в этой теории устроил физик Ибн аль-Хайтам. Он первый догадался и доказал, что все наоборот: в глаза попадает свет и человек видит мир. События разворачивались на глазах у жителей Х века, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.
Потратив множество бессонных рассветов за наблюдением ставней, сквозь которые проникал свет, он с ученым видом отметил, что картинка улучшается пропорционально уменьшению щели между ставнями. В итоге это привело к изобретению первой камеры.
Кофе
Кто бы мог подумать, что этот чудотворный нектар богов, который пробуждает вялое тело лучше тумаков мамы, пришел на кухни не из какой-нибудь Бразилии, а из Эфиопии.
Пастух Халид выгуливал своих овечек в Каффе. Иногда он замечал несвойственную барашкам игривость и энергичность. Заподозрив нечистую силу, он пригляделся к своим животным. И как же он был удивлен, когда выяснил, что на их поведение влияют не боги, а банальные ягоды, которые и внимания-то не стоят. Собрав их в жменю, он стал экспериментировать. И в конце концов у него получился кофе. Такая легенда.
Согласно летописи, первые кофейные зерна появились в Эфиопии. В 1645 году через Йемен и Турцию волшебные гранулы прибыли в Венецию, и тогда началось их славное завоевание Европы. Оно было таким стремительным, что через пять лет на улице Ломбард, что в столице Великобритании, открылась первая в Европе кофейня. Ее владельцем был турок.
На родине бодрящий напиток называют "qahwa". Международное "coffee" пришло через Англию.
Шахматы
Твои предки играли совсем в другие шахматы. Они баловались в более простое передвижение фигурок, которое навязали им древние индийцы.
Современные шахматы (с претензией на спорт) - то волшебство, коим хочет овладеть каждый, потому что это признак мощного мозга, стратегического титана, который, как настоящий мужик, может просчитать на несколько шагов вперед, - появились немного позже. И, согласно заметкам историков, пришли из Персии.
Об арабских корнях рассказывает даже само название. В переводе с персидского "шах" и "мат" означают "шах" (так неожиданно!) и "умер". Что в банальном переводе информирует игрока о смерти короля, царя или "главного" (зависит от национальности играющих).
Мыло и шампунь
Многие до сих пор спорят, где появились прабабушки и прадедушки современных мыла и шампуня. Одни называют Древний Египет, другие - Рим, третьи же бьют в грудь, что Ближний Восток. Правы все. У них моющие средства появились практически одновременно, но лишь мусульмане регулярно экспериментировали с продуктом. В конце концов они смешали растительные масла с гидроксилом натрия и ароматическими соединениями, и теперь каждый может благоухать после душа фиалками или даже стрелицией королевской.
В Европе шампунь сначала появился в Англии (вечно все им первым достается!), в 1759 году, когда в Брайтоне открылась баня.
Парашют
Да-да, ходячая ты энциклопедия, мы знаем, что парашют изобрели братья Райт, но они банально украли идею. Подфартило браткам лишь потому, что у них было больше средств и знаний (все-таки разница между идеей и созданием - почти тысяча лет).
В 852 году инженер Аббас ибн Фирнас летал во сне, потом мечтал об этом наяву, а вскоре практиковал. Не очень-то удачно, но каков смельчак!
Поэт (изобретатель иногда отдыхал за сочинением стишков) оснастил свой широкий плащ дощечками и сиганул в дивном одеянии с крыши местного храма. План совершенно провалился, а не погиб затейник только потому, что плащ уменьшил скорость падения. И это только воодушевило Фирнаса. Небо где-то рядом, подумал изобретатель - и пытался осуществить мечту до самой смерти. В 70 лет, усовершенствовав свой аппарат, он прыгнул с горы. Мечта исполнилась: он мотылял в воздухе около 10 минут. Но побочный эффект оказался роковым. Аббас совсем не продумал приземление, что и погубило его.
Коленчатый вал
Также из его книги (прочитав ее, разумеется) можно выяснить, что гений преобразил клапаны и вентили. Изобрел замок с кодом, механические часы. Не зря его называют отцом робототехники.
Хирургические инструменты
Также мусульманским лекарям принадлежит авторство медицинских капсул, анестетиков и описание процесса кровообращения.
Ветряные мельницы
В условиях пустынь и непрерывного ветра жителям этих не самых удачных территорий ничего не оставалось, как изобрести что-то, что могло бы использовать это на полную катушку и приносить пользу хозяйству. Поэтому первые такие штуки появились в мусульманских странах, большую часть которых занимали пустыни, в 634 году. Европейцы догнали эту технологию через 500 лет.
Авторучка
Согласно легенде, авторучка появилась после того, как один капризный арабский султан потребовал пишущий предмет, который бы не вымазывал его прекрасные одеяния и золотые руки. И вскоре напуганные карой подданные преподнесли ему такую.
Историки считают, что первый прототип авторучки появился в 953 году (а не в первом классе, или когда ты там писать научился) у мусульман.
Ковры
Расскажи ковру на стене бабушки, кому он обязан своим существованием, и можешь даже посочувствовать немного. На родине он был бы в раю: средневековые мусульмане считали половик неотъемлемой частью этого вымышленного мира. А здесь ему приходится пылиться на стене хрущевки.