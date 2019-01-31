Круизная коллекция Alexander McQueen – красота темной стороны - ФОТО

Коллекции Alexander McQueen - это не просто одежда класса люкс. Это модели, которые стирают грань между модой и искусством, обладают своим собственным, своенравным характером.

Преобладание черного цвета, знаменитый отличительный знак в виде черепа, эпатажные детали - даже после смерти создателя бренд продолжает нести в себе отпечаток его талантливой, шокирующей, глубокой личности, к которой хочется прикоснуться хотя бы через одежду с лейблом Alexander McQueen.

К этому стремятся даже звезды с мировым именем, такие как Мадонна, Николь Кидман, Пэрис Хилтон, Кэти Холмс, Сиенна Миллер, Анджелина Джоли, Бейонсе, Кейт Бланшетт, Кейт Мосс, Дакота Фанинг, Сара Джессика Паркер, Гвинет Пэлтроу, Джаред Лето, Леди Гага, Кара Делевинь, Шарлиз Терон, Мишель Пфайффер, Кэри Маллиган. А Кейт Миддлтон, большая поклонника бренда, даже заказала у него свое свадебное платье.



Круизная коллекция бренда, которая уже поступила в продажу в бакинском бутике, соединяет в себе дерзость готики и женственность кружева. Она для истинных ценителей моды - кто не боится монохрома, четких линий и тончайших намеков на сексуальность.

Закрытое длинное черное платье с подчеркнутой талией позволяет оценить все достоинства фигуры, не открывая глазу самого главного. А это лучший способ показать сущность женщины - ангела и демона в одной оболочке.

Викторианская Англия - вот что первым приходит на ум, глядя на длинное платье с открытыми плечами. Прозрачные полоски на подоле и вертикальные вышитые линии, благодаря которым вы будете казаться еще стройнее, - делают платье оригинальным и неповторимым.







Даже очень строгий костюм в мужском стиле приобретает сексуальность и женственность, если добавить полоску тончайшего кружева, выглядывающую из-под разрезов на рукавах и на подоле брюк. И вы уже не просто деловая леди, а женщина загадка!

Круизную коллекцию бренда можно приобрести по адресу: пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж. Tел: +994 50 262 90 60.



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