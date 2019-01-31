Названы самые «аварийные» страны
31 января 2019 10:47 174
Европейская комиссия опубликовала отчет о ДТП в странах ЕС, согласно которому чаще всего в аварии попадают австрийские водители, а реже всех - автомобилисты из Дании. Отчет был опубликован на сайте ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, согласно отчету, в Австрии на 10 тысяч жителей приходится 44 аварии, а в Дании - всего пять. Также высока вероятность попасть в аварию на дорогах в Германии (37 аварий на 10 тысяч жителей) и Бельгии (35).
Данные о ДТП в Словении, Португалии, Мальте и Италии несколько лучше австрийских - там в аварию попадают около 30 автомобилистов из 10 тысяч. При этом самые безопасные дороги на Кипре (7,5 ДТП на 10 тысяч жителей) и в Финляндии (8,5).
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