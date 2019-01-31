Победитель «Битвы экстрасенсов» раскрыл шокирующие подробности шоу

Фильм Бориса Соболева "Идущие к черту", разоблачающий экстрасенсов, вызвал немало споров. Проект поставил под удар репутацию и участников популярного проекта "Битва экстрасенсов". Многие из них до сих пор высказываются по поводу нашумевшего фильма и делятся своими историями, связанными с шоу на телеканале ТНТ.

Целитель Владимир Муранов стал победителем сезона "Битвы" в 2009 году. Как передает Day.Az со ссылкой на журнал Starhit , он поделился историей о том, как попал на проект, и раскрыл его тонкости пребывания на нем. Как оказалось поначалу Муранов скептически относился к шоу, считая, что его деятельность целителя далека от того, что происходит на "Битве экстрасенсов". Однако сотрудники передачи, узнав о его способностях, сделали все, чтобы Владимир пришел на программу и попробовал в ней свои силы.

"Предложение об участии я сразу отверг, сказав, что я целитель, а не экстрасенс, и на телевидение совсем не хочу, - рассказал он подписчикам. - Прошла неделя, мне снова звонит сотрудница передачи с предложением выпить вместе чай. Милой девушке я не отказал и, закончив работу, отправился к указанному месту. Уже потом, оказавшись на месте, я понял, куда попал, и мне так хотелось оттуда быстрей убежать".

Несмотря ни на что, Муранов все же стал участником проекта: тот период времени целитель считает самым сложным для себя. "Возвращаясь к проекту, хочу сказать, что эти полгода испытаний были самые сложные в эмоциональном плане. Было и много "доброжелателей": когда ты уходишь на испытание, а тебе коллеги по цеху говорят на ухо: "Не старайся там, у тебя все равно через год рак будет", - продолжил Владимир. - И это постоянное напряжение, люди которые приходят за помощью в полном отчаянии, и ты, не зная ничего о них, должен выразить все чувства, которые в тебе огромной массой сваливаются как лавина. Мне там было, наверно, тяжелее всех. Я был словно чужой среди своих, я был тем, кто не хотел побед и ударов, мне было просто интересно, как это работает".

Порой Муранову хотелось покинуть проект, в этом случае его ожидал штраф в полмиллиона рублей. "Откуда у меня такие деньги, когда я принимал людей за "конфеты". Да и близкие уже говорили, раз пошел, то иди до конца, хотя отец до последнего не мог поверить, что это все правда", - рассказал Муранов. Но ему удалось дойти до конца проекта.

Также Владимир Муранов рассказал и других тонкостях "Битвы". "Каждого из нас испытывали почти по часу, но в эфир уходили лишь мгновения испытания. Режиссер мог убрать слова и просто не показывать все, что вы смогли сделать. Тогда нам менеджеры сказали, хотите, чтобы вас не могли вырезать и удалить, учитесь говорить коротко и ясно, тогда вас невозможно будет убрать с проекта. Доходили до меня слухи и о подставных людях в проекте, но это лишь слухи, как и то, что сейчас говорит фильм об экстрасенсах. Проект очень интересен с точки зрения познания о нас о людях, насколько мы все необычны и сколько каждому даровано, если бы он не был под углом зрения всех этих криминальных историй, а сделали бы его с учеными, физиками, докторами, уверен многое бы за эти годы можно было бы изучить", - резюмировал целитель.

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