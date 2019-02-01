Сколько весят люди в разных уголках нашей планеты - ВИДЕО
1 февраля 2019 00:30 132
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Источник: Radius
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