Найден тайник охранника Николая II - ФОТО
31 января 2019 18:21 281
В Ессентуках нашли тайник с редкими фотографиями императорской семьи. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.
Конверт со снимками обнаружили рабочие, ремонтировавшие крышу здания краевого управления Федерального казначейства. Отмечается, что он пролежал под ветхой балкой сто лет.
Фотография из тайника охранника Николая II
Краевед Роман Нутрихин установил, что фотографии принадлежали Анатолию Федюшкину, который с 1907 года служил в подразделении, охранявшему царскую семью.