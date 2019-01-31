Ученые предложили кардинально новый способ получения лекарств

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) предложили новый подход в создании нанолекарств и органических соединений, в основе которых лежат люминесцентные материалы. От аналогов они отличаются меньшими размерами и малой токсичностью. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

"Создавать новые нанолекарства на основе люминесцентных материалов предложили ученые УрФУ. Исследования в данной области получили поддержку Российского фонда фундаментальных исследований, выделившего 3 млн рублей на три года", - говорится в сообщении.

Люминесцентные материалы, то есть способные излучать свет при определенных условиях, востребованы в медицине. Например, по характеру люминесцентного излучения можно судить о норме и патологии многих тканей организма, также их используют для определения малых количеств веществ в организме, в том числе токсинов. Ученые постоянно работают над созданием более качественных люминесцентных материалов, с более высокой светимостью и временем действия.

По словам профессора УрФУ Наталии Бельской, ученые вуза для решения этой проблемы предложили использовать одно из явлений, обнаруженных совсем недавно - повышение интенсивности излучения (AIE) при агрегации молекул флуорофора (AIE/AIEE-эффект). На их основе исследователи планируют конструировать наночастицы - основу будущих препаратов. Они отличаются небольшим размером и в большинстве своем малотоксичны.

"Это выгодно отличает их от тех, что использовали ранее или используют в настоящее время в других научных лабораториях. Более того, они способны к образованию слабых взаимодействий с другими биомолекулами, обеспечивающими транспорт и проникновение через клеточную мембрану, и сами могут проявлять терапевтический эффект, расширяя область применения полученных АIE/AIEE-флуорофоров. Например, в качестве нанолекарства", - цитирует пресс-служба Бельскую.

Помимо производства лекарств, как отмечают ученые, результаты исследований могут быть так же востребованы для диагностики и лечения заболеваний. В частности, в онкологии для диагностики опухолей, обнаружения бактерий и вирусов, определения скорости кровотока, адресной доставки лекарственных препаратов. Перспективным считается применение таких технологий в электронике: к примеру, при создании OLED-приборов (мониторы, дисплеи, осветители), где используются органические светодиоды.

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