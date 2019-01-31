В Антарктике нашли останки ранее неизвестного вида рептилии

В Антарктике исследователи обнаружили окаменелость ранее неизвестного вида, рептилии размером с игуану, которая была ранним родственником динозавров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Би-би-си".

Ученые назвали его Антарктанакс Шеклтони. Первая часть имени переводится как "Антарктический король", а вторая - дана в честь исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона.

"Это новое животное было архозавром, ранним родственником крокодилов и динозавров... Он выглядит как ящерица, но эволюционно это один из первых членов этой большой группы. Он рассказывает нам, как развивались динозавры и их ближайшие родственники", - сказал исследователь Брэндон Пикук.

Скелет не полный, но у исследователей достаточно останков, чтобы понять, как он выглядел и насколько он похож на других архозавров. Исследователи полагают, что это была хищная рептилия, которая питалась амфибиями, насекомыми и ранними родственниками млекопитающих.

По словам ученых, это стало неожиданным открытием, которое изменило представление о том, какой была жизнь в этом холодном регионе миллионы лет назад. В Антарктике было много плодородных земель, лесов и рек. Климатические условия того периода благоприятствовали появлению разнообразной флоры и фауны, и ее дикая природа была уникальна.

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