Ученые рассказали, как алкоголь влияет на генетику
Ученые из Ратгерского и Йельского университетов (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртного может вызывать длительные генетические изменения, в результате чего возникает еще большая тяга к алкоголю. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на hi-tech.mail.ru.
Исследователи сосредоточили свое внимание на двух генах, которые принимают участие в регуляции поведения людей PER2 и POMC. Первый оказывает влияние на биологические часы организма, второй регулирует систему реагирования на стресс. Медики также сравнили три группы людей: первые употребляли умеренное количество спиртного, вторые - значительное, третьи были алкоголиками.
Выяснилось, что в последних двух случаях происходила модификация генов, называемая метилированием. Пьянство и алкоголизм также оказывают влияние на процесс экспрессии генов (перенос генетической информации от ДНК через РНК к полипептидам и белкам). Кроме того, ученые в ходе экспериментов пришли к выводу, что генетические изменения ведут к большей тяге к алкоголю.
"Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, могут происходить изменения в ДНК, которые создают еще большее желание выпить. Это исследование поможет нам объяснить, почему алкоголь вызывает такую серьезную зависимость. Оно также сможет поспособствовать разработке новых методов лечения алкоголизма", - рассказал профессор Дипак К. Саркар, один из авторов исследования.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на пятницу
Питер Джексон снимет фильм о The Beatles
В Антарктике нашли останки ранее неизвестного вида рептилии
Ученые предложили кардинально новый способ получения лекарств
Найден тайник охранника Николая II - ФОТО
10 фокусов, которые пошли не по плану - ВИДЕО
Kürdəmirdə yol qəzası baş verib
Определен состав нового коалиционного правительства Ливана
Sumqayıtda maşın yanacaqdoldurma məntəqəsinə çırpılıb
В Техасе на видео попала пума, прогуливающаяся в жилом районе
На пляжах знаменитого курорта запретят употреблять алкоголь
Суд арестовал пятерых фигурантов дела российского сенатора
Евросоюз поддержит развитие механизма расчетов с Ираном
Бакинский зоопарк закрывают - ПОДРОБНОСТИ
Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку"
Трамп назвал условия для вывода войск из Афганистана
Умерла звезда фильма «Операция «Ы»
Азербайджанский шахматист переиграл трехкратную чемпионку мира
Brexit больно ударит по Греции, лишив миллиардов евро
Apple iPhone 11 получит лазерную камеру и возможности от MacBook
В Huawei ответили на новые нападки в отношении компании
-
31 Янв. 10:52 10 532
-
31 Янв. 09:43 5 086
-
31 Янв. 12:33 3 622
-
31 Янв. 17:47 3 300
-
31 Янв. 16:57 3 172