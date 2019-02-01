Ученые рассказали, как алкоголь влияет на генетику

Ученые из Ратгерского и Йельского университетов (США) выяснили, что чрезмерное употребление спиртного может вызывать длительные генетические изменения, в результате чего возникает еще большая тяга к алкоголю. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на hi-tech.mail.ru.

Исследователи сосредоточили свое внимание на двух генах, которые принимают участие в регуляции поведения людей PER2 и POMC. Первый оказывает влияние на биологические часы организма, второй регулирует систему реагирования на стресс. Медики также сравнили три группы людей: первые употребляли умеренное количество спиртного, вторые - значительное, третьи были алкоголиками.

Выяснилось, что в последних двух случаях происходила модификация генов, называемая метилированием. Пьянство и алкоголизм также оказывают влияние на процесс экспрессии генов (перенос генетической информации от ДНК через РНК к полипептидам и белкам). Кроме того, ученые в ходе экспериментов пришли к выводу, что генетические изменения ведут к большей тяге к алкоголю.

"Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, могут происходить изменения в ДНК, которые создают еще большее желание выпить. Это исследование поможет нам объяснить, почему алкоголь вызывает такую серьезную зависимость. Оно также сможет поспособствовать разработке новых методов лечения алкоголизма", - рассказал профессор Дипак К. Саркар, один из авторов исследования.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook