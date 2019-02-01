Смертельно опасные гены охватили всю Землю

Ученые Ньюкаслского университета (Великобритания) обнаружили ген устойчивости к антибиотикам в заливе Конгсфьорден на архипелаге Шпицберген. Первоначально эта ДНК была выявлена у микроорганизмов в больницах Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В ходе анализа сорока образцов почвы из восьми точек сбора ученые установили последовательности ДНК в обитающих там микроорганизмах. Гены устойчивости к основным классам антибиотикам, включая аминогликозиды, макролиды и бета-лактамы, были выявлены 131 раза. Один из них - ген blaNDM-1 - был найден в 60 процентах образцов.

Обнаруженный в арктических почвах blaNDM-1 кодирует фермент, называемый металло-бета-лактамазой. Это соединение делает бактерии резистентными ко всем бета-лактамным антибиотикам, включая карбапенемы, которые обычно устойчивы к расщеплению бета-лактамазами. В последние годы blaNDM-1 получил широкое распространение и встречается в таких бактериях как кишечная палочка (Escherichia coli) и вызывающая пневмонию Klebsiella pneumoniae. Через горизонтальный перенос генов патогенная ДНК может попадать в другие микроорганизмы, в результате чего все больше инфекций оказываются невосприимчивыми к лекарствам.

Штаммы, несущие blaNDM-1, были впервые обнаружены в 2008 году в больничной среде, но к 2010 году blaNDM-1 был выявлен в поверхностных водах в Дели. С тех пор устойчивый ген и его варианты появились более чем в ста странах. По мнению ученых, его появление в таком труднодоступном районе как Шпицберген демонстрирует, как далеко распространилась патогенная ДНК.

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