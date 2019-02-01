Спросите любого изобретателя, работающего над каким-либо проектом, каково это - придумывать то, что должно принести человечеству пользу, и он наверняка ответит вам, что создание любого продукта - хоть новой газировки, хоть передового гаджета - долгий и трудоемкий процесс. Редко когда получается воплотить идею в жизнь с первого раза, да и вывести продукт на рынок, сделав его успешным, немногим легче. А вот людям, о которых пойдет наш сегодняшний разговор, буквально улыбнулась удача. Как гласит легенда, все упомянутые блюда и напитки были изобретены совершенно случайно. Day.Az со ссылкой на kto-chto-gde.ru представляет популярные продукты, придуманные совершенно случайно.

Изюм

Один из первых продуктов, появившихся на наших столах по счастливой случайности, был обнаружен еще в 2000 году до нашей эры. Именно столько лет назад наши предки нашли на лозах винограда сушеные ягоды и решили, что было бы неплохо что-то с ними сделать - не пропадать же добру. Вот только прежде чем изюм превратился в неотъемлемый ингредиент многих рецептов, а иногда и в лекарство (например, сушеный виноград считается эффективным средством от кашля), ягоды использовали исключительно в декоративных целях.

Йогурт

Кисломолочному продукту, который в наши дни превратился в один из самых распространенных перекусов, также не одна сотня лет. Ученые считают, что авторство йогурта принадлежит пастухам коз из Центральной Азии, жившим в VI веке до нашей эры. И как и в случае с изюмом, новый продукт изобрели совершенно случайно. Пастухи хранили молоко в желудках животных, за счет чего в него попадали бактерии и ферменты. Молоко превращалось в густую, терпкую смесь, которая дольше оставалась свежей. Да, это и был первый йогурт - еще без биодобавок, злаков, фруктов и консервантов.

Бренди

Скорее всего, мир так бы и не узнал о бренди, если бы не голландские виноделы, точнее, их желание сэкономить. Торговцы решили пойти на хитрость: чтобы на одном корабле можно было увезти как можно больше горячительного напитка, прежде чем разливать вино по бочкам для отправки в дальние страны, его решили кипятить, таким образом уменьшая в объеме. По прибытии груза в пункт назначения покупатели должны были развести крепленое вино водой, тем самым вернув ему первоначальную крепость. Могли ли виноделы предположить, что в итоге за время пути получится новый, доселе неизвестный, напиток, который окажется ценнее оригинала?

Тофу

Специалисты на 100% уверены: впервые тофу был получен в Древнем Китае. В самой Поднебесной существуют две легенды, описывающие рождение этого незаменимого продукта. Одна из них гласит, что в перетертые соевые бобы случайно добавили соль, содержащую кальций и магний, в результате чего они превратились в некое подобие творога. Другая притча рассказывает о поваре, нечаянно уронившем нигари - концентрированный солевой раствор - в соевое молоко, которое тут же свернулось. Кулинар не отчаялся и предложил посетителям своего заведения опробовать новшество, которое, как ни странно, пришлось всем по вкусу. С тех пор тофу стал завсегдатаем многих рецептов - редко какое блюдо в Китае, Японии, Таиланде, Вьетнаме и Корее обходится без него.

Пиво

История пенного напитка насчитывает около 12 000 лет, и многие специалисты сходятся во мнении, что изобрести пиво помог его величество случай: некто готовил хлеб на улице, но дождь помешал его планам. Вернувшись через некоторое время к своему несостоявшемуся караваю, этот человек обнаружил вместо теста уже сброженную жидкость. Кстати, ряд исследователей утверждает, что пиво особенно любили египтяне: его могли выдавать в качестве платы за работу, при этом в напиток добавляли оливковое масло, финики и другие ингредиенты, которые показались бы нашим современникам, мягко говоря, чересчур экзотическими.

Подсластители

Практически все заменители сахара были изобретены по счастливой случайности - по крайней мере, так говорили их создатели. Первым искусственным подсластителем считается сахарин. Однажды Константин Фальберг, возвратившись из лаборатории в Университете Джонса Хопкина в Балтиморе (США), где он изучал каменноугольную смолу, заметил, что вся пища, к которой он прикасается, слаще обычного. Фальберг спросил супругу, не добавляла ли она в блюда больше сахара, но та ответила, что все блюда приготовлены по привычным рецептам. Вскоре мужчина понял, в чем дело: придя домой, он забыл помыть руки! Константин помчался в лабораторию и обнаружил там раствор с примесью ортосульфобензимида, который и имел сладковатый вкус. Его-то ученый и назвал сахарином.

Похожим образом в 1937 году обнаружили и цикламат натрия: Майкл Сведа из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США) поставил сигарету на стол, за которым до этого проводил эксперименты с целью создания жаропонижающего препарата. Фильтр сигареты оказался сладковатым, и ученый начал искать источник вкуса.

В 1965-м во время опытов для получения лекарства от язвы желудка химик Джеймс Шлаттер облизнул палец и нашел аспартам. Ну а сукралозу открыл Шашикант Пхаднис, учившийся в Королевском колледже Лондона. Он не очень хорошо владел английским и решил проверить на вкус, получилось ли у него вещество, заданное преподавателем. Благо что это оказался не яд.

Сырные чипсы

Так бы мы с вами никогда и не узнали чудный вкус сырных чипсов, если бы не корм для животных. А дело было так. В 1935 году в городе Белойт, штат Висконсин, работала компания "Flakall Corporation", готовящая еду для четвероногих при помощи экструдера - аппарата, превращающего зерно в гранулы. Чтобы очистить машину, один из работников, Эдвард Уилсон, решил пропустить через нее влажную кукурузу, и о чудо! Из экструдера показались "воздушные" шарики. Уилсон поэкспериментировал с их рецептом, добавил в них специи и получил одну из популярнейших закусок - сырные чипсы.

Картофельные чипсы

Если бы не счастливая случайность, мы бы никогда не попробовали не только сырные чипсы, но и классические картофельные. А благодарить за эту популярную закуску следует сварливого посетителя кафе при отеле Moon's Lake House (город Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк). В 1853 году этот господин несколько раз возвращал на кухню приготовленный для него картофель, сетуя, что корнеплод недостаточно тонко нарезан и недостаточно сильно прожарен. В конце концов, когда посетитель в очередной раз отказался от блюда, местный шеф-повар Джордж Крам решил преподать жалобщику урок, сделав ломтики картофеля почти прозрачным, обжарив их до появления хрустящей корочки и приправив большим количеством соли. Клиент, однако, был в восторге от блюда, ставшего первой порцией картофельных чипсов.

Вафельные рожки для мороженого

В 1904 году в Сент-Льюисе стояла жаркая погода и у Арнольда Форнаху, продававшего на ярмарке мороженое, закончились пластиковые стаканчики - настолько велик был спрос на его товар. На помощь Арнольду пришел кондитер Эрнест А. Хамви, в ассортименте которого были вафли. Их и решили свернуть в конус, подарив миру новое лакомство.

Шоколадная паста

Вот, кстати, еще одно внезапное изобретение, связанное с ярмаркой. Пьетро Ферреро торговал шоколадными конфетами, которые изготавливал своими руками. В один из жарких дней все конфетки растаяли, превратившись в массу из шоколада с добавками. Ферреро проявил смекалку, намазав эту массу на хлеб и предложив посетителям ярмарки, которые высоко оценили вкус новшества. Ну а нам случайное открытие кондитера известно под названием "Нутелла".

Чимичанга

Вспомним и экзотические блюда. Вот, например, чимичанга - популярное острое блюдо мексиканской кухни - также было изобретено по воле случая. Согласно официальной версии, Моника Флин, владелица ресторана El Charro Café, во время жарки буррито случайно уронила его на сковороду, но, прежде чем отправить испорченную лепешку с начинкой в мусорное ведро, попробовала ее на вкус. Как выяснилось, внезапно получившиеся блюдо ничуть не уступало классическому буррито. С тех самых пор в заведении и начали подавать чимичангу, ныне покорившую несколько стран.

Нэшвиллский горячий цыпленок

Знаменитое блюдо из Нэшвилла (штат Теннесси), которое вдохновило KFC на включение в меню острых крылышек и ножек, появилось не то чтобы случайно. В действительности оно должно было стать этаким способом мести. В первой половине ХХ века в городе работало кафе, где подавали блюда из курицы. Однажды его владелец Андре Джеффрис Торнтон Принс пришел домой позже обычного. Его пассия, ожидавшая дома, решила, что мужчина непременно неверен ей, и задумала проучить обманщика. Девушка приготовила любимое блюдо Принса, жареную курицу, которую в отместку облила пряным маслом и присыпала добротным количеством специй. Каково же было ее удивление, когда новый вариант приготовления старого блюда привел мужчину в восторг. Да не просто в восторг: Принс сделал несколько изменений в рецепте и в 1930-х годах начал подавать блюдо в своем заведении. Ну а сегодня забегаловки с острой курицей выстроились по всему городу.

Жареные равиоли

За право носить гордое звание изобретателя жареных равиоли - одного из фирменных блюд Сент-Луиса - борются два ресторана. Оба заведения утверждают, что рецепт был открыт в 40-х годах прошлого века, и в обоих случаях акцент сделан на то, что все произошло спонтанно. Владелец одного из ресторанов рассказывал, что подвыпивший повар случайно уронил равиоли во фритюрницу и попытался спасти блюдо, посыпав его тертым пармезаном; владелец другого заведения говорил, что повар-новичок по ошибке бросил равиоли в горячее масло вместо кипящей воды.

Печенье с шоколадной крошкой

Печенье с шоколадной крошкой появилось в 1930-х годах, и его авторство принадлежит Рут Уэйкфилд, владевшей популярным рестораном под названием Toll House Inn (штат Массачусетс). Женщина готовила свое фирменное печенье, когда поняла, что у нее закончился шоколада для кондитеров. Нужно было что-то придумать, и Рут решила добавить плитку шоколада Nestle, которая, по задумке, должна была растаять. Но не вышло: печенье получилось с шоколадной крошкой. Есть и другая версия, согласно которой из-за вибраций от миксера шоколад просто свалился в тесто для печенья.

Салат "Цезарь"

Один из самых популярных салатов также появился по чистой случайности. Шел 1924 году, и в ресторан, принадлежавший Цезарю Кардини, в честь Дня независимости нагрянуло так много посетителей, что на всех не хватало продуктов. Цезарь рискнул и смешал все оставшиеся у него ингредиенты, представив публике новый салат, который вскоре занял постоянное место в меню.

Шампанское

Как и в случае с некоторыми другими продуктами, существует несколько версий происхождения шампанского. Согласно одной из них, авторство напитка принадлежит французскому монаху Дому Периньону, заметившему пузырьки в вине, которое посчитали испорченным, и решившему попробовать его на вкус. Британцы же считают, что именно Англия подарила миру всеми любимый напиток, подвергнув вино вторичному брожению.

Dippin' Dots, или наномороженое

А вам уже доводилось попробовать это лакомство? Dippin' Dots - гранулированное мороженое, или "наномороженое", продающееся во многих странах. Найти цветные гранулы, больше похожие на классическое драже, которым украшают выпечку, можно и в России. Автор необычного десерта - молодой микробиолог Курт Джонс, исследовавший технологию криогенной заморозки. Ради эксперимента Джонс испытал чудеса науки на обычном мороженом и неожиданно получил множество маленьких капелек, оказавшихся очень приятными на вкус. Несколько лет спустя Курт открыл киоск в городе Лексингтон, штат Кентукки, где продавал авторское лакомство, ну а в дальнейшем его десерт ждал мировой успех.

Блинчики "Сюзетт"

Блинчики "Сюзетт" (они же Crêpe Suzette) - популярный десерт родом из Франции. По сути это тонкие блины, сдобренные апельсиновым соусом и ликером Куантро. Если верить красивой легенде, их рецепт был придуман в 1895 году. То есть не то чтобы придуман: блюдо появилось на свет по счастливой случайности и спасло карьеру 14-летнего помощника официанта Анри Шарпантье. Юноша работал в одном из ресторанов Монте-Карло, и надо же было такому случиться: именно на его смену пришелся визит будущего короля Эдуарда II. То ли Анри изрядно переволновался из-за встречи с особой голубых кровей, то ли день изначально не задался - в общем, пока Шарпантье готовил классические блинчики для инфанта, смесь на сковороде вспыхнула алым пламенем. Сперва Анри решил, что блюдо испорчено, но затем рискнул попробовать кусочек и понял: он изобрел нечто особенное и очень вкусное. К счастью, так решил не только юноша. Ну а новый вид блинчиков получил имя в честь дамы, сопровождавшей принца Уэльского в тот вечер.

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