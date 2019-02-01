Названа польза ежедневного употребления аспирина
Ежедневное употребление аспирина может повысить выживаемость больных раком до 78 процентов, выяснили исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты их работы опубликованы в Journal of Experimental Medicine. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ученые рассчитывали выявить закономерность между употреблением нестероидных противовоспалительных препаратов и повышенной выживаемостью больных раком с мутировавшим геном PIK3CA.
Для исследования специалисты использовали данные 266 пациентов с пятилетней выживаемостью при раке в области головы и шеи - злокачественные опухоли могут возникать в более чем 30 районах этих частей тела, включая рот и горло. У 75 человек в опухоли обнаружили мутировавший ген PIK3CA.
Выяснилось, что у пациентов с мутировавшим геном, регулярно принимавших аспирин в течение шести месяцев, шансы на пятилетнюю выживаемость повышались с 25 процентов до 78 процентов. Однако исследователи не обнаружили зависимость повышенной выживаемости от регулярного употребления нестероидных противовоспалительных препаратов у больных, у которых ген PIK3CA не мутировал.
Специалисты надеются, что в дальнейшем будут проводиться похожие исследования для опухолей, возникающих и в других частях тела.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Опасны ли дрожжи на самом деле
Kürdəmirdə yol qəzası baş verib
Определен состав нового коалиционного правительства Ливана
Sumqayıtda maşın yanacaqdoldurma məntəqəsinə çırpılıb
В Техасе на видео попала пума, прогуливающаяся в жилом районе
На пляжах знаменитого курорта запретят употреблять алкоголь
Суд арестовал пятерых фигурантов дела российского сенатора
Евросоюз поддержит развитие механизма расчетов с Ираном
Бакинский зоопарк закрывают - ПОДРОБНОСТИ
Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку"
Трамп назвал условия для вывода войск из Афганистана
-
31 Янв. 10:52 10 690
-
31 Янв. 09:43 5 292
-
31 Янв. 12:33 3 787
-
31 Янв. 17:47 3 425
-
31 Янв. 16:57 3 406