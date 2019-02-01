Ученые нашли связь между гаджетами и умственным развитием детей

Современные дети зачастую знакомятся с технологиями уже в 3, а то и в 2 года: смотрят телевизор и видео на планшетах, играют на смартфонах и так далее. И как бы производители мобильных устройств не убеждали нас в обратном, чрезмерное использование гаджетов сказывается на когнитивном развитии детей далеко не лучшим образом. В течение нескольких лет ученые из Канады пытались выяснить, насколько сильно происходит замедление развития умственных способностей у таких детей.

В исследовании приняли учатие 2,5 тысячи детей, сообщается в статье, опубликованной в JAMA Pediatrics. Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech New, в результате оказалось, что те, кто дольше других сидели перед экранами гаджетов в возрасте двух и трех лет, показывали худшие результаты в тестах развития, проведенных в 4 года и в 5 лет. Даже если показывать ребенку только образовательный материал, слишком частое использование электронных устройств, наоборот, замедляет развитие когнитивных способностей.

Информацию о своих детях предоставили матери участников. Помимо данных об использовании гаджетов, ученые также учли информацию о положении семьи, ее экономическом статусе и даже то, на каком сроке был рожден ребенок. При этом обратная связь не была обнаружена: дети, которые и до этого демонстрировали низкие показатели умственных способностей, не проводили больше времени за гаджетами.

Ученые не берутся утверждать однозначно о том, что электронные устройства негативно влияют на развитие детей, однако не отрицают существование причинно-следственной связи в данном случае. Авторы эксперимента напоминают, что каждый ребенок индивидуален, и если у него изначально были хорошие когнитивные способности, не факт, что за планшетами и телевизором он станет глупее.

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