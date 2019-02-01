Ученые смогли превратить сигналы мозга в слова
Исследователи из Колумбийского университета приблизились к тому, о чем человечество грезит десятилетиями. Ученые сделали серьезный шаг в переводе мозговых сигналов в устную речь. Помог им в этом искусственный интеллект, сообщает Scientific Reports.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в создании получившейся нейросети участвовали пять человек, которые пережили операцию на мозге или страдали эпилепсией.
Исследователи давали им слушать фразы разных людей, а затем измеряли мозговую активность участников исследования. Собранные данные загружались в алгоритм искусственного интеллекта.
Ученые проигрывали участникам эксперимента записи счета от нуля до девяти. После этого включалась нейросеть, которая анализировала мозговую активность людей и с помощью синтезатора голоса выдавала исходное слово.
Точность оказалась поразительная - 75 процентов.
"Это намного выше, чем мы ожидали", - признались ученые.
В настоящий момент исследователи стараются научить искусственный интеллект распознавать словосочетания и длинные слова.
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