Точный гороскоп на пятницу

Сегодня гороскоп предполагает стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных. Если ваши дела идут по плану - отлично, если же в них наметилась пробуксовка, звезды советуют вам проявить гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу. Другими словами, если вам кажется, что какая-то задача не поддается прямому давлению, попробуйте поискать другие варианты - сегодня есть большая вероятность того, что вы сумеете обнаружить хитроумный ход, который в итоге приблизит вас к цели.

Овен

Сегодня Овен будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Овен будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Овну необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Овном цель, тем дольше продлится ее осада.

Телец

Тельцу полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ему провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами - в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Тельца и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самом Тельце, и на его слушателях, которым Телец способен дать действительно ценные советы.

Близнецы

Близнецы в любом деле будут настроены по-боевому! День не склоняет их браться за мелкие проекты, и скорее всего, Близнецы будут одержимы претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это их не смутит: Близнецы видят цель, готовы к трудностям и знают, что их не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Близнецов - синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Рак

Раку представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Рак не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет сегодня Рак, будет застраховано от ошибок.

Лев

Лев будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Льву немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Льву сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Дева

Дева по отношению к своим близким и друзьям будет настроена благодушно и немного покровительственно. Ей захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности ее намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Дева учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Деве сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Весы

Лучшее, что могут сделать Весы, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми - с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Весам устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно - завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Скорпион

Сегодня в Скорпионе проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Скорпиону будет что сказать и он сумеет облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня он может то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать его вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Скорпион сможет лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют ему организовать вечеринку, на которой он сможет высказать все, что накипело у него на душе!

Стрелец

Ничто не сможет заставить Стрельца свернуть со своего пути! Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Стрельцом, может казаться, что он сегодня как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Стрелец просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Козерог

Козерог должен быть готов к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Козерог проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Водолей

Водолей может столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сам он будет обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способен сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Водолея будет сегодня выгодно выделять его на общем фоне, обеспечивая ему симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Рыбы

Рыбы в кругу даже малознакомых людей будут чувствовать себя как рыба в воде - их социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют им не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретят Рыбы сегодняна своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них они найдут по-настоящему интересных и нужных им людей.

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