Раскрыта загадка гробницы Тутанхамона

Специалисты, проводившие 10-летнюю реставрацию гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона, рассказали, что загадочные пятна на стенах погребальной комнаты, обнаруженные при ее вскрытии в начале XX века, являются погибшими бактериями. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание Daily Mail.

Реставрацию проводили специалисты Института консервации Гетти совместно с Министерством по делам древностей Египта, которые в течение десятилетия восстанавливали и очищали настенную роспись, а также устраняли следы износа. Однако они решили оставить пятна на стенах, которые ранее считались растущими колониями микроорганизмов. Сравнение с историческими фотографиями, сделанными в 20-х годах XX века, показали, что пятна не изменились в размерах, а химический анализ показал, что пятна являются погибшими бактериями, а значит безопасны для мумии.

Фараон Тутанхамон правил в Древнем Египте приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Он взошел на престол в возрасте 10 лет, а умер в 19. Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году. В ней были найден саркофаг с мумифицированным телом фараона, а также многочисленные украшения. Долгое время считалось, что его гробница была "проклятой", так как пресса того времени активно распространяла слух, что открывшие место погребения исследователи погибли при загадочных обстоятельствах. Однако все "факты", якобы свидетельствующие в пользу проклятия, были подогнаны ради газетной сенсации, и большинство участников раскопок дожили до преклонного возраста.

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