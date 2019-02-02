Какие симптомы указывают на проблемы с сердцем

Сердце - главный орган человеческого тела, от которого зависит весь организм, все системы и органы. Даже небольшие проблемы с сердцем могут сказаться на полноценной жизни человека, а халатное отношение к такому важному органу может привести к серьезным последствиям.

Чтобы не упустить момент, нужно знать основные симптомы начинающейся проблемы с сердцем. О них расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Хронический кашель

Иногда причиной постоянного кашля является проблема в сердечно-сосудистой системой. Обратите внимание на цвет мокроты - розовая мокрота указывает именно на проблемы в кардиологии.

Отеки ног

Одним из показателей неправильной работы сердца является отечность ног. Недостаточная работа сосудов и слабая прокачка крови в ногах провоцируют их отеки.

Ощущение удушья

Ежедневная несложная работа редко утомляет здорового человека. Нехарактерная хроническая утомляемость и слабость чаще всего бывают предвестниками сердечного приступа. Особенно острые признаки гипоксии могут ощущаться в горизонтальном положении.

Бледный цвет кожи

Из-за недостатка крови в мелких сосудах происходит изменение цвета кожи. В этом виновно снижение уровня эритроцитов. Следует обратить на это внимание и обратиться к кардиологу, если бледность не сезонная, а постоянная.

Аритмия на нервной почве

Нервные потрясения и эмоциональные стрессы наиболее часто выливаются в проблемы с ритмом сердца. В кровь выбрасывается большое количество катехоламинов (в том числе, адреналина), которые плохо сказываются на работе сердечной мышцы.

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