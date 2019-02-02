Ученые объяснили, почему женщины стали жить меньше

2 февраля 2019 06:05

Ученые считают, что чрезмерная физическая активность, которая сейчас в моде, негативно сказывается на продолжительности жизни пожилых женщин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Известия, в своем исследовании ученые проанализировали данные 20-летних наблюдений за здоровьем 8 тысяч мужчин и женщин старше 60 лет. Выяснилось, что физическая активность более 1 часа в день полезна для первых и вредна для вторых. Так, женщины, которые занимались спортом 30-60 минут в день доживали до 90 лет гораздо чаще, чем те, кто тренировался более часа.

Ученые отметили, что женщинам достаточно поддерживать физическую форму и вес, не перегружая себя нагрузками, так как это может привести к сокращению длительности жизни. 

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