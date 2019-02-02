Опасные инфекции, которые живут в еде

Опасную инфекцию можно встретить там, где меньше всего ее ожидаешь. Чтобы избежать заражения различными болезнетворными бактериями, человечество стало обрабатывать продукты питания специальными растворами и антибиотиками. Но несмотря на это, риск подхватить неприятную болезнь во время еды все равно остается, хоть он и стал меньше.

Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет о нескольких опасных бактериях, с которыми вы можете столкнуться во время обычного приема пищи.

Сальмонелла

Если вы любите глазунью на завтрак, то вам стоит остерегаться сальмонеллы. Источником заражения являются животные и такие продукты, как молоко, яйца, мясо и рыба. Во время термической обработки, эта бактерия погибает. Но есть шанс, что она может выжить в недоваренном яйце.

Симптомы заражения проявляются через 12-36 часов. Поначалу может показаться, что это обычное отравление с рвотой, слабостью и повышенной температурой. Для взрослых и здоровых людей это не слишком опасно, а вот для стариков и детей такое заболевание может закончиться летальным исходом.

Листерия

Листериоза стоит опасаться тем, кто любит сыр бри и камабер. Чаще всего листерия встречается в мягких сырах, копченой рыбе и полуфабрикатах. Этой болезни особенно стоит остерегаться беременным женщинам. Симптомы инфекции очень схожи с отравлением, но отличительной чертой являются головные боли и неприятные ощущения в мышцах.

Кампилобактер

Конечно, фермерские продукты без антибиотиков могут быть более полезными, чем те, которые находятся на полках обычных магазинов. Но именно в биопродуктах вам может встретиться кампилобактер.

Кампилобактериоз развивается около 2-5 дней. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью - исход будет летальным. Те, кто вовремя излечился от этой болезни, позже сталкиваются с гепатитом, панкреатитом и воспалением суставов.

Холерный вибрион

В детстве нас всех учили не пить воду из-под крана. Не обязательно находиться в Африке, чтобы заболеть холерой. Холерный вибрион обитает в воде. После заражения, организм становится полностью обезвожен. Симптомы очень схожи с отравлением, но, на самом деле, это может быть холера.

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