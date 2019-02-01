Ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения

Австралийские ученые не нашли доказательств полезности завтрака для снижения веса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, в работе, опубликованной в журнале BMJ, ведущий автор исследования - клинический эпидемиолог Флавия Цикуттини - выделяет две основные гипотезы о пользе завтрака. Во-первых, ранний прием пищи якобы снижает чувство голода и ускоряет обмен веществ. Во-вторых - помогает не "перебрать" калорий во время дальнейших приемов пищи.

Ученые проверили эти предположения, проведя метаанализ около двух тысяч научных публикаций по теме с 1990 по 2018 год. Они отсекли повторы, аннотации докладов с конференций, обзоры и исследования с несовершеннолетними участниками, и тогда выборка сократилась до 13 работ с суммарным охватом в 1416 участников.

Изучив результаты этих исследований, ученые обнаружили, что обязательное включение завтрака в план приема пищи не может считаться удачной стратегией для похудения. Так, завтракавшие участники исследований в среднем ежедневно потребляли примерно на 260 калорий больше, чем те, кто не завтракал. Последние также весили приблизительно на 0,44 килограмма меньше.

"С 1917 года в СМИ завтрак подавался как наиболее полезный прием пищи, однако нет достаточного количества доказательств того, что это хороший способ похудеть, в особенности в случае наличия избыточного веса или ожирения у взрослых. Несмотря на то что регулярный завтрак может приносить пользу в других аспектах - например, улучшать концентрацию и внимательность у детей, к таким рекомендациям в качестве стратегии снижения веса следует относиться осторожно, поскольку они могут привести к обратному результату", - делают вывод австралийские медики.



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