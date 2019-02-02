Почему Гайдая считали бездарем и неудачником

На огромном советском пространстве практически не было режиссера, настолько же популярного, как был популярен Гайдай. Его фильмы били по кассовости все рекорды, а значит, приносили огромную прибыль государству. В то же самое время, ему доставалось только зрительское признание. Конечно, повышенная зарплата была, хоть далеко не такая, которую заслуживал этот несмешливый гений комедии. Но и ее могло не быть, как могло не быть и самого Гайдая.

Интерес к картинам Леонида Гайдая неожиданно начал падать во времена перестройки. Впрочем, тогда интерес упал ко всему: люди пришлось выживать в непривычных для них условиях - куда там до поисков лишнего билетика, да и вообще лишних трат на кино. Естественно, падение востребованности заставляло режиссера переживать. Нервное напряжение дало о себе знать. Здоровье было расшатано, у Леонида Иовича развилась эмфизема легких и он умер в ноябре 1993 года.

А хотелось стать актером

Как передает Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro, когда застенчивого из-за шепелявости и картавости мальчика спрашивали, кем он хочет стать, он едва слышно пищал: "Актером". Над ним смеялись, но Гайдаю удалось доказать, что всего в жизни можно добиться, если захотеть. Первое, что он сделал в кинематографе - это снялся в комедии "Ляна". Практически главная роль - вот так, сходу. Над ним тут же перестали подтрунивать.

В актерскую деятельность Гайдай решил не углубляться - не понравилось. Зато он понял, что не хочет зависеть от прихотей режиссера. Уж лучше руководить самому, тем более, когда видишь четкую картинку того, что можно сделать из той или иной сцены. Как актер, он после "Ляны" появлялся только в эпизодических ролях в своих же фильмах.

Грандиозный провал: "Жених с того света"

Со знаменитыми впоследствии Трусом и Бывалым Гайдай познакомился, работая над картиной "Жених с того света", где снял Вицина в роли Фикусова. А Моргунову досталась роль вагонного попрошайки, который вымаливая у публики кровные, выходит из электрички, садится в новенькую "Волгу" и уезжает. Моргунову не повезло. Даже при том, что это была сатира, эпизод вырезали, мол, не соответствует советской действительности.

Да и вообще, картину встретили в штыки: Министерство культуры подняло бучу, им не понравилось изображение бюрократов в картине. Фильм объявили пасквилем на советский строй, порезали до 40-минутной версии и пустили "вторым экраном", не присудив никакой категории для проката. Вся работа была зря. Это стало первым ударом для Гайдая: он снял всего лишь один фильм и тут же оказался в опале. Что же будет дальше?

Статус бездаря закреплен

Гайдаю грозила потеря партбилета и изгнание с "Мосфильма". На выручку пришел знаменитый Пырьев, который дал Гайдаю последнюю возможность доказать свою необходимость. Но планка была поставлена: следующая картина должна, просто обязана, стать действительно революционной.

Тогда Гайдаю пришлось "прогнуться" и снять полную идеологического пафоса картину "Трижды воскресший". Этот фильм был настолько нелюбим Гайдаем, что он даже не указывал в фильмографии того, что является его режиссером. Тем более, картина потерпела оглушительный провал. Второй фильм подряд и второе фиаско: Гайдай был в отчаянии.

Иркутские алкаши спасли положение

После провала "Воскресшего" - Гайдай уехал к родителям. Там, в Иркутске, он подсмотрел пару эпизодов из жизни местных алкоголиков и решил, что этот шикарный материал немедленно нужно экранизировать. Так получилась короткометражка "Пес Барбос и необыкновенный кросс".

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В успех этого фильма уже никто не верил. Бюджета не выделяли, своих денег в те времена никто на производство фильма не тратил. Пырьев в результате спросил, сколько длится фильм по времени. Растерявшийся Гайдай ответил, что всего 10 минут. "10 минут?.. А!.. Порть пленку!"

Испорченная пленка

И Гайдай "испортил". Эта десятиминутка произвела настоящий фурор, причем, не только в Советском Союзе...

Юрий Никулин впоследствии вспоминал, как с удивлением узнал, что посол одной из скандинавских стран хранил копию фильма в своем личном сейфе. Посол рассказал Никулину, что он крутил "Пса Барбоса" перед всеми переговорами и после 10 минут хохота дипломаты становились более сговорчивыми. Именно с этого фильма началось победное шествие по миру гайдаевской комедии, продлившееся более чем на 20 лет.

"Операция "Ы"" и другие приключения Гайдая

Новый фильм Гайдая не заставил себя ждать. В 1965 году на экраны вышли "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Гайдай в этой картине был всего лишь соавтором сценария. Тогда в историю вошли и сцены из жизни самого Гайдая. Он точно также когда-то провожал свою будущую жену, как Шурик провожал Лиду.

С самого начала Великой Отечественной войны Гайдай пытался попасть на фронт. Но его не брали, хоть по возрасту он вроде бы уже подходил. Когда проходил очередной набор добровольцев, Гайдай на каждый запрос офицера отвечал: "Я!". Этот эпизод потом вошел в фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

Цензура против человеческого признания

Изначально Шурика звали Владиком. Но пришлось переименовать - у зрителя могла возникнуть аналогия с Владимиром Ильичем, а это никуда не годилось. Федю звали Федей. Точнее, не звали. Федю запретили произносить. Якобы из-за того, что имя Федя вызывает ассоциацию с именем Фиделя Кастро! Картина чуть было не легла "на полку" как антисоветская и порнографическая из-за показанных ягодиц Феди.

Но Пырьев посмотревший фильм в первом, еще сыром монтаже, уже понимал, что картина обречена на успех и потому не гнушался обивать высокие пороги, пробивая для Гайдая вторую категорию: показ в большом количестве кинотеатров по всей стране. Он не ошибся: "Операцию" посмотрели более чем 69 миллионов человек. Люди практически штурмовали кинотеатры и их кассы.

С тех пор народ шел с удовольствием "на Гайдая". И хорошо, что в свое время Пырьев дал шанс Леониду Иовичу попробовать себя в других жанрах, прежде, чем заклеймить его бездарем и выгнать со студии.

Эйнштейну приписывают фразу: "...Если вы будете судить рыбу по её способности взбираться на дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя дурой". И ведь был прав! Не рассмотри один великий режиссер другого - не видать бы нам множества отличных фильмов.

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